Mac sistemler için iResizer 3 fotoğraf uygulaması indirime girdi

Fotoğrafların boyutlandırılması konusunda geniş imkanlar sunan OSX 10.7 ve 64-bit işlemcili sistemler ile uyumlu iResizer 3 uygulaması kısa bir süre için çok daha ucuza elde edilebiliyor.





Maxim Gapchenk tarafından hazırlanan iResizer, temel olarak fotoğrafların kalite düşmeden boyutlandırılmasına, farklı en-boy oranına göre ayarlanmasına ve fotoğraflardan istenmeyen objelerin çıkarılmasına imkan tanıyor. Bozulması istenmeyen objeleri maskeleyerek koruyan uygulama, basit bir kullanım yapısıyla etikli sonuçlar ortaya koyuyor.





Daha önce 10$ fiyat etiketiyle satılan iResizer, an itibariyle artık 1$'a buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id949673500?mt=12