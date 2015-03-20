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Mac sistemler için iResizer 3 fotoğraf uygulaması indirime girdi

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için iResizer 3 fotoğraf uygulaması indirime girdi
 
Fotoğrafların boyutlandırılması konusunda geniş imkanlar sunan OSX 10.7 ve 64-bit işlemcili sistemler ile uyumlu iResizer 3 uygulaması kısa bir süre için çok daha ucuza elde edilebiliyor.

Maxim Gapchenk tarafından hazırlanan iResizer, temel olarak fotoğrafların kalite düşmeden boyutlandırılmasına, farklı en-boy oranına göre ayarlanmasına ve fotoğraflardan istenmeyen objelerin çıkarılmasına imkan tanıyor. Bozulması istenmeyen objeleri maskeleyerek koruyan uygulama, basit bir kullanım yapısıyla etikli sonuçlar ortaya koyuyor.

Daha önce 10$ fiyat etiketiyle satılan iResizer, an itibariyle artık 1$'a buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id949673500?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umityasar 4 yıl
faydalı bir programa benziyor.
teşekkürler

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