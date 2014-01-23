Mac sistemlere kullanımı kolay yeni indirme yöneticisi: Download Buddy

Ron Elemans tarafından OS X 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Download Buddy, kullanımı kolay yapısıyla dosya indirme noktasında görev yapıyor.

Ayrıntılı olduğu kadar kullanışlı olduğu belirtilen Download Buddy, internet tarayıcıları ile ortaklaşa çalışıyor ve belirlenen bağlantıları farenin sağ tuşu üzerinden indirme listesine alabiliyor. Faydalı olarak toplu indirme desteği de bulunan uygulama, çoklu indirme sayısının sınırlanmasına izin veriyor, çalışmayan indirmeleri otomatik olarak yenilebiliyor, arka planda çalışabiliyor, indirme geçmişini tutabiliyor ve dahili bildirim merkezi ile entegrasyon kurabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Download Buddy indirme yöneticisine buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id802165887?mt=12