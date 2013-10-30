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Mac sistemlere özel anlık mesajlaşma için yeni bir alternatif: Flamingo

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere özel anlık mesajlaşma için yeni bir alternatif: Flamingo
Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler için Indragie Karunaratne adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Flamingo, anlık mesajlaşma servislerini bir araya getiriyor.
Oldukça sade bir ara yüz ile hazırlanan Flamingo, Hangouts / Gtalk, Facebook ve XMPP (Genişletilebilir Mesajlaşma ve Varlık Protokolü) desteğini kullanıcılara sağlıyor ve bu sayede tek bir pencere üzerinde farklı servislerin sohbet sistemlerine erişim sağlanabiliyor. Bu konuşmalar içerisinde yollanan fotoğraf ve videoları direkt olarak ön izleme yapabilen uygulama, dosya aktarılmasına da izin veriyor. Ayrıca yapılan bütün görüşmeleri sistem içerisinde belirlenen bir konuma kaydedebilen Flamingo, bazı sınırlamalar nedeniyle grup görüşmelere destek vermiyor.
17,99 TL fiyat etiketiyle satılan Flamingo uygulamasına buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id728181573?mt=12 Yorum Yaz
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