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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemlere özel ücretsiz web klip ve site simgesi oluşturma uygulaması: IconFly Web

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere özel ücretsiz web klip ve site simgesi oluşturma uygulaması: IconFly Web
Mac OSX 10.7 ve üzeri sistemler için Alexey Nikitin ve Alexandr Bondar tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan IconFly Web, kişilere web klip ve site simgeleri oluşturma desteği veriyor.
Oldukça sade ve kullanımı kolay ara yüzüyle mobil cihazlara kayıt edilen internet sitelerinin bağlantı görseli için kullanılacak web klip simgeleri (Web Clip Icon) ve internet sitelerinin adres çubuğu üzerinde yer alan site simgelerinin oluşturulması için hazırlanan IconFly Web, simge yapılmak istenen görselleri hızlı bir şekilde 114x114, 57x57, 144x144, 72x72, 152x152, 76x76, 120x120, 128x128, 48x48, 32x32 ve 16x16 piksel çözünürlüklere dönüştürebiliyor ve bu sayede büyük bir zaman tasarrufu sağlayabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan simge oluşturma uygulaması IconFly Web'e direk olarak buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id731936192?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
multiTYRT 6 yıl
custom çözünürlük yapılabiliyorsa DH için gerekli


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Nokia Specialist 6 yıl
DHnin reklamlarını küçültebiliyorsa ne güzel


IE kullanıyorum, dolayısıyla Ad blok yok
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