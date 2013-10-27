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Mac sistemlere özel yeni profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımı: Intensify

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere özel yeni profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımı: Intensify
Fotoğraf çekmekten ve çektiği bu fotoğrafları Adobe Photoshop ya da Apple Aperture gibi yazılımlar üzerinde düzenlemekten hoşlanan kişiler için hazırlanan alternatif yazılım Intensify, App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
OS X 10.7 ve üzeri sistemler için adını daha önce de duyduğumuz MacPhun tarafından geliştirilen Intensify, öncelikle 16-bit RAW işleme desteği ve kullanışlı ara yüzü dikkatleri üzerine çekiyor. Katmanlara dayalı düzenleme imkanı verebilen uygulama, içerisinde dört farklı detay aracı taşıyor ve bu sayede fotoğraflar üzerinde sorunsuz geliştirme yapılabiliyor. Ayrıca profesyoneller tarafından hazırlandığı belirtilen hızlı düzenleme seçenekleriyle de zaman kazandıran Intensify, hazırlanan içerikleri benzer yazılımlara ya da sosyal ağlara direkt olarak aktarabiliyor.
53.99 TL fiyat etiketiyle satılan fotoğraf düzenleme uygulaması Intensify, buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id716854513?mt=12 Yorum Yaz
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