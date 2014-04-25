Mac tarafına görev yönetim temelli yeni uygulama: GoodTask

Haha Interactive tarafından ilk olarak iOS platformuna getirilen görev yönetim uygulaması GoodTask, OSX 10.8 ve üstü 64-bit cihazlar için de kullanıma sunuldu.

iOS sürümüne benzeyen beyaz ağırlıklı sade arayüzüyle dikkat çeken Mac uyumlu GoodTask uygulaması, temel olarak dahili takvimi ile kişilerin farklı görevler atamasına ve yapılacak listeleri oluşturarak hayatlarını düzene sokmasına yardımcı oluyor. Mac sistemlerin dahili "Anımsatıcılar" birimiyle içerik paylaşımı yapabilen uygulama, aylık / günlük ya da haftalık geçmiş de tutuyor böylece geriye doğru olarak yapılan işlemler hızlı şekilde kontrol edilebiliyor. GoodTask'ın en kullanışlı özellikleri arasında kişiselleştirme seçenekleri yer alıyor ve böylece özelleştirilmiş etkinlik girişi yapılabiliyor.

Markete girişe özel %50 indirimle elde edilebilen GoodTask uygulamasın 10,49 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/id860443915?mt=8