Mac uyumlu BlueVoice X artık ücretsiz

Giuseppe Cigala tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan BlueVoice X, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Aynı zamanda iOS sürümü de bulunan BlueVoice X, oldukça basit bir arayüz üzerinde çalışma gösteriyor ve temel olarak yakınlardaki cihazlar ile mesaj ve fotoğraf paylaşılmasına imkan tanıyor. Bağlantı noktasında WiFi teknolojisinden yararlanan uygulama, diğer Mac sistemler yanında iPhone ile iPad gibi cihazlarla da iletişim sağlıyor.

Daha önce 3 TL'ye satılan BlueVoice X, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.