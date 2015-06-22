Mac uyumlu Boost up Memory ücretsiz yapıldı

Giau Huynh tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Boost up Memory, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Aralarında Türkçe'nin de olduğu 30'dan fazla dile destek veren Boost up Memory, temel olarak sistem içi CPU, RAM, Disk optimizasyonu yapıyor, gerekli temizlikleri gerçekleştiriyor ve bütün bu işlemleri gerçek zamanlı olarak grafiksel olarak gözler önüne seriyor. Böylece sistemlerin genel performansını arttıran uygulama, basit arayüzüyle de dikkat çekiyor ve sistemlerin üst barından hızlı bilgiler sağlayabiliyor.

Daha önce 4$'a satılan Boost up Memory uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id989642483?mt=12