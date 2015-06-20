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Mac uyumlu Duplicate File Cleaner artık ücretsiz

3 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Duplicate File Cleaner artık ücretsiz
 
Pocket Bits adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan uygulamalardan Duplicate File Cleaner, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Modern bir arayüzle karşımıza çıkan Duplicate File Cleaner, temel olarak sistem içerisinde birden fazla sayıda kopyalanan aynı dosyaları buluyor ve bunları silerek büyük oranda depolama alanı açabiliyor. Bu temizlik ile genel sistem hızını da olumlu yönde etkileyen uygulama, geliştirici tarafından belirtildiği üzere de özel algoritmasıyla en hızlı alternatiflerden bir tanesini ortaya koyuyor.
Daha önce 10$'a satılan Duplicate File Cleaner uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id964690635?mt=12 Yorum Yaz
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