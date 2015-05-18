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Mac uyumlu File List Export uygulaması artık ücretsiz

4 yıl
1,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu File List Export uygulaması artık ücretsiz
 
Giorgos Trigonakis tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan File List Export, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Her ayara hızlı bir şekilde ulaşılabilen bir arayüzle hazırlanan File List Export, temel olarak belirlenen dosya tipine göre sistemdeki içeriklerin listelenmesi noktasında görev yapıyor. Örneğin bütün fotoğrafları, videoları ya da Word dosyalarını liste halinde tarayarak çıkartabilen uygulama, bu içerikleri Excel ya da CVS formatları dışarıya aktarabiliyor ve kolay arama ile filtreleme özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Daha önce 4$'a satılan File List Export uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id852692251?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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umityasar 4 yıl
tesekkür ederim.
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