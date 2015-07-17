Mac uyumlu Lossless Photo Squeezer artık ücretsiz

Birçok diğer uygulamanın da altında imzası bulunan Effectmatrix tarafından OS X 10.6.4 üstü Mac bilgisayarlar için hazırlanan fotoğraf odaklı Lossless Photo Squeezer uygulaması, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzle gelen Lossless Photo Squeezer, temel olarak içerisine atılan PNG, JPEG ve GIF dosyalarının boyutlarını düşürme noktasında görev yapıyor. Bu sıkıştırma işlemini kayıpsız olarak yerine getirebilen uygulama, üç farklı mod haline çalışma gösteriyor ve eğer ciddi oranda küçültme isteniyorsa kalite üzerinde de farklı oynamalar yapabiliyor. Özellikle internet siteleri için faydalı bir yapı ortaya koyan Lossless Photo Squeezer, toplu sıkıştırma yapabiliyor olmasıyla da büyük zaman kazancı sağlayabiliyor.

Daha önce 16,99 TL fiyat etiketiyle satılan Lossless Photo Squeezer, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/lossless-photo-squeezer/id704083918?mt=12&ign-mpt=uo%3D4