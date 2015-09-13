Mac uyumlu MorphX artık ücretsiz

OSX 10.9 ve üzeri Mac modelleri için Norrkross Software tarafından hazırlanan uygulamalardan MorphX, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Oldukça basit bir arayüzü bulunan MorphX, temel olarak kişilerin eklenen iki fotoğrafı tek bir fotoğraf haline getirmesine imkan tanıyor. Bu birleştirme işlemini portre fotoğraflar için yüz hatlarının basit şekilde belirtilmesiyle yerine getiren uygulama, böylece internet üzerinde sık sık karşımıza çıkan ilginç birleşme sonuçlarından hazırlayabiliyor.

OSX El Capitan ile çalışmadığı belirtilen MorphX uygulaması, an itibariyle aşağıdan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.