Mac uyumlu Photo Privacy Pro kısa süre için ücretsiz

OS X 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için Fangcheng Yin adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf gizlilik uygulaması Photo Privacy Pro, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.





Çekilen fotoğrafların içerisine fotoğraf makineleri ve akıllı cihazlar (Tablet, telefon vb.) tarafından otomatik olarak eklenen ve konum ile çekim ayarları gibi bilgileri içeren EXIF verilerinin temizlenmesini sağlayan Photo Privacy Pro, oldukça sade bir arayüzle geliyor ve toplu işleme yaparak büyük zaman tasarrufu sağlayabiliyor. Bu temizlik işlemi özellikle çevrimiçi ortamlarda fotoğraf paylaşırken işe yarıyor ve fotoğraflar içerisinde kişisel hiçbir veri kalmamış oluyor.





Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Photo Privacy Pro, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id503558606?mt=12