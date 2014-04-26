Mac uyumlu PhotoScissors uygulaması kısa süre için %90 indirimde

OSX 10.7 ve sonrası 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan PhotoScissors uygulaması, pazar gününe kadar % 90 indirime girdi.





Temel olarak fotoğraflardan belirli bölümlerin çıkartılması için çalışma gösteren ve bu işlemler için silinmesi istenen alan ile istenmeyen alan arasında yapılan basit maskeleme çizgileriyle oldukça iyi sonuçlar ortaya koyabilen PhotoScissors, karışık arkaplanlarda dahi hızından bir şey kaybetmiyor, popüler fotoğraf formatlarına destek veriyor, fotoğraf boyutu açısından limit koymuyor ve kullanmak için ileri düzey teknik bilgiye ihtiyaç duymuyor.





Daha önce 41,99$ fiyat etiketiyle satılan PhotoScissors, an itibariyle buradan 4,29 TL'ye satın alınabiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id824118998?mt=12