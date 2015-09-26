Mac uyumlu Photoflow indirimde

Kenny Walker adlı geliştirici tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Photoflow, kısa bir süre için indirime girdi.

Dünyanın en popüler fotoğraf odaklı ağlarından Instagram'ı Mac sistemlere uygulama olarak getiren Photoflow, oldukça modern bir arayüzle karşımıza çıkıyor ve etiket temelli arama gerçekleştirebiliyor. Diğer üçüncü parti Instagram uygulamaları gibi fotoğraf yüklenmesine izin vermeyen Photoflow, kişisel akış ile alakalı bilgileri tek bir noktada topluyor ve Instagram genelinden aldığı popüler fotoğrafları bir araya toplayabiliyor.

Daha önce 12 TL'ye satılan Photoflow, an itibariyle aşağıdan 2,69 TL'ye elde edilebiliyor.