Mac uyumlu RSS uygulaması ReadKit, kısa bir süre için indirime girdi

Mac tarafının RSS uygulamalarından ReadKit, kısa bir süre için daha ucuza elde edilebiliyor.





Sade ara yüzü ve kullanımı kolay yapısı ile öne çıkan ReadKit uygulaması, kişilerin belirledikleri Instapaper, Pocket, Readability sonra okuma, Pinboard, Delicious işaretleme ve son olarak esas görevi olan Feedly, Fever, NewsBlur, Feedbin ve Feed Wrangler gibi RSS servisleri aktif olarak kullanmasına imkan tanıyabiliyor. Sade bir arayüz ile gelen uygulama, çevrimdışı okuma desteğini de veriyor ve sistemlerin bildirim merkezinden aktif olarak yararlanabiliyor. Dahili bir RSS okuma motoru da bulunan ReadKit, içerik paylaşma noktasında ise Twitter, Facebook, Email, iMessage ya da Evernote gibi servisleri kullanabiliyor.





Daha önce 12,99$ fiyat etiketiyle satılan ReadKit uygulamasına kısa bir süre için 6,49 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id588726889?mt=12