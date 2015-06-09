Mac uyumlu WidgeTunes artık ücretsiz

Giorgos Trigonakis tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit Mac sistemler için hazırlanan müzik uygulamalarından WidgeTunes, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Yüklendiği zaman Mac sistemlerin bildirim merkezine yerleşen WidgeTunes, buraya bütün iTunes çalma listelerini getiriyor ve kişilerin hızlı ayarlar gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Müziklerin direkt olarak bildirim merkezi üzerinden dinlenilmesine imkan tanıyan uygulama, albüm görsellerini de gözler önüne seriyor ve basit bir kontrol süreci ortaya koyuyor.

Daha önce 3$'a satılan WidgeTunes uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id955996124?mt=12