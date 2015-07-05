Mac uyumlu Word Count Icon artık ücretsiz

Jiulong Zhao tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Word Count Icon, özellikle karakter limitlerine bağlı yazılı içerikler oluşturan kişilere faydalı bir seçenek oluşturuyor ve kısa bir süre için ücretsiz elde edilebiliyor.

Yüklendiği sistemlerin alt barına yerleşen uygulama, internet tarayıcısı ya da diğer uygulamalarda yapılan metin kopyalamalarını rakamsal olarak ölçebiliyor. Bu ölçümü kelime, karakter ve satır sayısı olarak gözler önüne seren ve böylece belirli limitler içerisinde kalınmasına yardımcı olan uygulama, basit kullanım yapısıyla dikkat çekerken belirlenen zaman dilimleri dahilinde de ortadan kalkabiliyor.

Daha önce 5$'a satılan Word Count Icon uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/word-count-icon/id733442816?mt=12&ign-mpt=uo%3D4