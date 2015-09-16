Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu WordTime uygulaması ücretsiz yapıldı

3 yıl
880
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu WordTime uygulaması ücretsiz yapıldı

MKOUS adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan WordTime, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüz ile hazırlanan WordTime uygulaması, metin editörü olarak görev yapıyor ve bütün gerekli seçenekleri yukarısında topluyor. Bu altyapısıyla sade bir kullanıcı deneyimine odaklanan uygulama, otomatik olarak kayıt gerçekleştirebiliyor, gerçek zamanlı kelime sayabiliyor ve her türlü font ile renk seçeneğini aktif olarak beraberinde getiriyor.
Daha önce 10$'a satılan WordTime uygulaması, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mercedes-AMG GT S spor otomobil analizi "Hızlı, Hırçın ve Lüks" 3 yıl Gigaset akıllı telefon pazarına girdi: Başkan yardımcısı Hasan Palandöken ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim