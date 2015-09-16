Mac uyumlu WordTime uygulaması ücretsiz yapıldı

MKOUS adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan WordTime, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüz ile hazırlanan WordTime uygulaması, metin editörü olarak görev yapıyor ve bütün gerekli seçenekleri yukarısında topluyor. Bu altyapısıyla sade bir kullanıcı deneyimine odaklanan uygulama, otomatik olarak kayıt gerçekleştirebiliyor, gerçek zamanlı kelime sayabiliyor ve her türlü font ile renk seçeneğini aktif olarak beraberinde getiriyor.

Daha önce 10$'a satılan WordTime uygulaması, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.