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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu fikir haritası oluşturma uygulaması iThoughtsX, %20 indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fikir haritası oluşturma uygulaması iThoughtsX, %20 indirimde
ToketaWare tarafından kısa süre önce iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan yeni iThoughts'un Mac uyumlu versiyon iThoughtsX, kısa süre için %20 daha ucuza elde edilebiliyor.
Temelinde kişilerin akıllarında bulunan fikirleri farklı şekiller eşliğinde haritalandırması yer alan iThoughtsX, aynı zamanda farklı planlama, yapılacak listeleri ve organizasyon işlemleri için de aktif olarak kullanılabiliyor. Haritalara farklı simgeler ve fotoğraflar ekleme desteğiyle gelen uygulama, hazırlanan içerikleri PDF ve PNG formatı yanında direkt olarak Powerpoint/Keynote (PPTX), Excel/Numbers (CSV) ile Word/Pages (DOCX) temelinde dışa aktarabiliyor. Sosyal medya paylaşımında Twitter ve Facebook'dan yararlanan iThoughtsX, hazırlanan içerikleri Dropbox üzerinden senkronizasyon da yapabiliyor.
Daha önce 130 TL fiyat etiketi bulunan iThoughtsX, an itibariyle buradan 100,99 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id720669838?mt=12 Yorum Yaz
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