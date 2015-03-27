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Mac uyumlu fikir haritası uygulaması iThoughtsX, indirime girdi

4 yıl
1,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fikir haritası uygulaması iThoughtsX, indirime girdi
 
ToketaWare tarafından iPhone, iPod Touch ve iPad için de hazırlanan iThoughts'un Mac uyumlu versiyon iThoughts, kısa süre için indirime girdi.
Temelinde kişilerin akıllarında bulunan fikirleri farklı şekiller eşliğinde haritalandırması yer alan iThoughts, aynı zamanda farklı planlama, yapılacak listeleri ve organizasyon işlemleri için de aktif olarak kullanılabiliyor. Haritalara farklı simgeler ve fotoğraflar ekleme desteğiyle gelen uygulama, hazırlanan içerikleri PDF ve PNG formatı yanında direkt olarak Powerpoint/Keynote (PPTX), Excel/Numbers (CSV) ile Word/Pages (DOCX) temelinde dışa aktarabiliyor. Sosyal medya paylaşımında Twitter ve Facebook'dan yararlanan iThoughts, hazırlanan içerikleri Dropbox üzerinden senkronizasyon da yapabiliyor.
Daha önce 10$ fiyat etiketi bulunan iThoughts, an itibariyle buradan 2$'a elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id866786833?mt=8 Yorum Yaz
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