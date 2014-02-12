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Mac uyumlu fotoğraf düzenleme uygulamalarından PicLight yeniden ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fotoğraf düzenleme uygulamalarından PicLight yeniden ücretsiz yapıldı
OS X 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması PicLight, kısa bir süre için yeniden ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Fotoğrafların düzenlenmesi noktasında bünyesinde 170 farklı ışık efekti, kesme ile 10 farklı geliştirme aracı ve 25 farklı görüntü filtresi barındıran PicLight, kullanımı kolay arayüzü üzerinden de hazırlanan fotoğrafları direkt olarak kendi içerisinden Facebook ve Flickr gibi ağlara aktarabiliyor. Aynı zamanda doku eklemesi de yapabilen PicLight, düzenleme seçenekleri arasında harmalama özelliğini de kişilere sunuyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan PicLight uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id734946882?mt=12 Yorum Yaz
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