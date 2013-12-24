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Mac uyumlu fotoğraf organizasyon uygulaması Pixa indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
361
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fotoğraf organizasyon uygulaması Pixa indirime girdi
OSX 10.7.3 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan fotoğraf organizasyon uygulaması Pixa, artık çok daha ucuza elde edilebiliyor.
Destek verdiği PSD, AI, SVG, JPG, GIF, PNG, TIFF, PDF, Pixelmator, BMP, ICO, ICNS, EPS, Acorn, Sketch ve Pixen formatları ile bilgisayarın içerisinde yer alan fotoğrafları kategorilere göre sıralayan ve bu sayede organize kalınmasına imkan tanıyan Pixa, Dropbox ile canlı dosya sistemi üzerinden kolay şekilde yedekleme ya da aktarma yapabiliyor ve kendi içerisinde gelişmiş sistemiyle hızlı aramaya imkan tanıyor. Belirlenen içerikleri de hızlı bir şekilde dışa aktarabilen uygulama, alınan ekran görüntülerini de ayrı bir bölümde tutuyor ve böylece kargaşanın önüne geçebiliyor.
Daha önce 45$ fiyat etiketiyle satılan Pixa fotoğraf organizasyon uygulamasına an itibariyle 26,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id527618971?mt=12 Yorum Yaz
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