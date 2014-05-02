Mac uyumlu şifre uygulaması 1Password güncellendi

Güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password'un OSX versiyonu, yeni özelliklerle güncellendi.





AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamasına imkan sağlıyor ve güçlü 256-bit AES şifreleme standardını kullanıyor. İnternet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak şifre girme gibi faydalı bir özelliği bünyesinde barındıran uygulama, kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. İstenilen zorlukta şifreler üretebilen 1Password, otomatik kitleme özelliğiyle bilgisayarlar çalınsa dahi koruma yapabiliyor, yüklendiği sistemlerin üst barından çalışma gösteriyor ve birçok diğer popüler platformda da aktif olarak yer alıyor. Yayınlanan yeni sürümüyle bünyesine Watchtower entegrasyonu eklenen uygulama, böylece ziyaret edilen internet sitelerini güvenlik açısından inceliyor ve kötü durumlar hakkında bilgiler verebiliyor. Aktif edildiği zaman tehlikeli siteler hakkında hazırlanan veri tabanını indiren 1Password, birçok hatadan da kurtuluyor.





104 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id443987910?mt=12