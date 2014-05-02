Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu şifre uygulaması 1Password güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
147
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu şifre uygulaması 1Password güncellendi
Güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password'un OSX versiyonu, yeni özelliklerle güncellendi.

AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamasına imkan sağlıyor ve güçlü 256-bit AES şifreleme standardını kullanıyor. İnternet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak şifre girme gibi faydalı bir özelliği bünyesinde barındıran uygulama, kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. İstenilen zorlukta şifreler üretebilen 1Password, otomatik kitleme özelliğiyle bilgisayarlar çalınsa dahi koruma yapabiliyor, yüklendiği sistemlerin üst barından çalışma gösteriyor ve birçok diğer popüler platformda da aktif olarak yer alıyor. Yayınlanan yeni sürümüyle bünyesine Watchtower entegrasyonu eklenen uygulama, böylece ziyaret edilen internet sitelerini güvenlik açısından inceliyor ve kötü durumlar hakkında bilgiler verebiliyor. Aktif edildiği zaman tehlikeli siteler hakkında hazırlanan veri tabanını indiren 1Password, birçok hatadan da kurtuluyor.

104 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id443987910?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gidakontrol 5 yıl
104 lira vermem ama uygun fıyata duserse kacırmam.tek bir master sifre ıle her sıtede farklı sıfre kullanıyor,şifrelere her cıhazdan cloud uzerınden erısılebılıyır,şifre çalınma derdi sıfır.ben suan twitter,facebook,mail programları vs derken enaz 10 farklı şifre kombınasyonunu aklımda tutuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 5 yıl
Sanırım gereksiz bulduğum tek uygulama bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Zotac GeForce GTX Titan Black video inceleme "Nvidia'nın en hızlı ekran kartı testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu’na atılan bir iftira daha
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim