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Mac uyumlu yeni uygulama: Duplicate Photos Cleaner

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu yeni uygulama: Duplicate Photos Cleaner
 
Pocket Bits tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Duplicate Photos Cleaner, Mac App Store üzerindeki yerini aldı.
Farklı fotoğraf uygulamaları nedeniyle çektiklerimiz sistem içerisinde kopyalanabiliyor ve bu da bir süre sonra ciddi depolama sorunlarına yol açabiliyor. Bu noktada devreye giren Duplicate Photos Cleaner, adından da anlaşılabileceği üzere sistem içerisinde birden fazla sayıda yer alan fotoğrafları tespit ediyor ve silerek yer açabiliyor. Modern bir arayüzle karşımıza çıkan uygulama, hızlı işliyor ve sürükle bırak mantığıyla çalışma gösterebiliyor.
Kısa bir süre için de ücretsiz yapılan Duplicate Photos Cleaner uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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