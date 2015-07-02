Mac uyumlu yeni uygulama: Noise Meter

Everyday Tools tarafından OSX 10.6.6 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan Noise Meter, Apple App Store üzerindeki yerini aldı.

Klasik bir arayüzü bulunan Noise Meter, adından da anlaşılabileceği üzere ortamdaki "gürültü" değerini ölçme noktasında görev yapıyor. Müzik ile uğraşan kişilerin kullandıkları enstrümanların ses yüksekliği veya ses basıncı gibi değerlerini kontrol etmesine imkan tanıyan uygulama, dB temelinde veriler sunuyor ve karşılaştırma açısından bilindik gürültü değerlerini de bünyesinde barındırıyor.

2$ fiyatı bulunan Noise Meter uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/noise-meter/id938020059?mt=12&app=itunes&ign-mpt=uo%3D4