Mac uyumlu yeni uygulamalardan Disk Cleaner, kısa bir süre için ücretsiz

Mac sistemler için diğer birçok önemli çözümün de altında imzası bulunan Pocket Bits, disk temizleme odaklı yeni Disk Cleaner uygulamasını çok kısa bir süre için ücretsiz yaptı.

OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan Disk Cleaner, beyaz ağırlıklı modern bir arayüzle geliyor ve sistemdeki işe yaramayan ancak çok fazla yer kaplayan dosyaları silme noktasında görev yapıyor. Özel algoritmasıyla hızlı çalışan ve ciddi yer avantajı sağlayabilen uygulama, özel kişiselleştirme seçenekleri sayesinde de hazır ayarlarının ötesinde bir temizlik yapabiliyor.

Daha önce 10$'a satılan Disk Cleaner, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.