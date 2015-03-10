MacBook izlenimleri : Bir port hepsine hükmedecek!





9 Mart itibariyle büyük bekleyiş nihayet sona erdi ve Apple, MacBook ailesine yeni bir isimlendirme ile yeni bir model daha ekledi. Sadece MacBook olarak adlandırılan model bir bakıma Apple Watch ürününü de gölgede bıraktı. Tasarım ve incelik açısından övgüleri hak eden yeni MacBook önemli bir tartışma konusu da başlattı. Bu tartışma konusu kimin tek bir bağlantı portu ile yetinmek isteyeceğiydi.

Yeni MacBook modelinde Apple'ın sadece bir adet bağlantı portu ile yetinmesi ve ayrıca şarj için de kullanması herkesi oldukça şaşırttı. Bunun yanında bu bağlantının henüz yeni bir standart olan USB Type-C seçilmesi şaşkınlığı daha da artırdı. Şimdi ise teknoloji dünyasının bu hamleye nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

Aslında Apple'ın bu sürpriz hamlelerine Steve Jobs döneminden bu yana alışığız. Biyografisinden de hatırlanacağı üzere Jobs bir şeyin doğruluğuna inandığı zaman onu hiç kimse durduramaz ve tabiri yerindeyse kavga dövüş bunu herkese kabul ettirir. Jobs için standartlar bazen sancılı olabilmektedir. Bu yüzden değiştirilmeleri gerekebilir.

Müzik piyasası ile yaka paça olarak iTunes üzerinden dijital müzik satışını başlatması ve Flash Player yazılımını iOS cihazlarında engelleyerek neredeyse tüm teknoloji dünyasını karşısına alması aklımıza ilk gelenler. Ayrıca disket sürücüsü ve kompakt disk sürücüsünü çaktırmadan gündemden düşürmesini de unutmamak lazım.

Aslında Apple'ın kalabalık bağlantı portlarına olan bakış açısı ilk MacBook Air modeli ile değişmeye başlamıştı. Steve Jobs'un 2008 yılında sahneye zarf içerisinde getirdiği esrarengiz cihaz aslında bilgisayar dünyasını baştan ayağı değiştirecek ve belki de ağır aksak giden netbook trendine de son darbeyi vuracaktı. İşte o gün başlayan süreç yeni MacBook ile zirve noktasına ulaştı.

Dizüstü cihazlarının pek çok bağlantı yuvasına yer vermesinin aksine Jobs ince bir kasa için bazı fedakarlıklar yapılması gerektiğine inandı ve bunu da MacBook Air modelinde herkese gösterdi. O dönem çeşitli eleştiriler olsa da Intel'in Ultrabook atağı sonrasında insanlar aslında her bağlantı yuvasının da bir bilgisayarda gerekli olmayabileceğine kanaat getirdi. Bu da Jobs'un MacBook Air ile kafalarda yaptığı devrimdi. Hali hazırdaki MacBook Air modelleri birkaç port ile birlikte geliyor ve çok da yadırganmıyor.

Bu kez yeni MacBook modeli ile Apple yeni bir hamle yapmış gibi görünüyor. Özellikle USB portlarını sık kullanan tüketiciler için MacBook biraz itici gelebilir. Cihazda sadece tek bir porta yer veren Apple kullanıcının tamamen cihaza bağımlı olmasını ve kablolardan arınmasını istiyor.

Yani harici klavye/fare, hard disk, USB bellek gibi pek çok kablolu çevrebirimi kendisine bu cihazda yer bulamayacak. Bulsa bile sırasını beklemek zorunda kalacak. Hele bir de cihazın bataryası azalmışsa bu çevrebirimler için pek bir umut kalmayacak. MacBook kullanıcısı için ThunderBolt, HDMI ve USB portlarının birbirinden farkı kalmayacak. Diğer bir nedene ise aşağıda değineceğiz.

Yukarıda da söylediğimiz gibi bilgisayar dünyasının bu yeni bağlantı çıkışı anlayışına göstereceği tepki önemli. Zira Apple bir bakıma cesur bir çıkış yaptı. Jobs'un sert deyimiyle "istemeyen almasın bizde standart bu" şeklinde bir mesaj verilmiş oluyor. Yani şikayet etmeye hakkınız yok. Üstelik USB Type-C uyumlu piyasada çok az sayıda ürün olması veya hiç olmaması gibi bir ihtimalde mevcut. Bu yüzden MacBook modelinde bir süre herhangi bir çevre birimi kullanılmayacak.

Ancak önceki tecrübelere bakarak düşünürsek gelecekteki ince dizüstü bilgisayarlarda veya melez tablet modellerinde en fazla bir veya iki tane USB Type-C kullanıldığına şahit olabiliriz. Hatta şarj bağlantısından da vazgeçip tüm yükü bu iki porta yükleyen modeller bile olabilir. Tüketicinin ilgisine bağlı olarak hızlı bir şekilde arka arkaya yeni çevrebirimlerinin USB Type-C desteklediğini de görebiliriz. İş bu noktada tüketici ilgisine bakıyor.

Bazı kaynaklar Apple'ın bu tarz hamlelerini tüketiciye dayatma olarak görüyor. Gerek Flash Player konusunda olsun, gerekse dijital müzik satışında olsun Apple'ın bu hamleleri farklı teknolojik yeniliklere de kapı açmış, tüketicileri pek çok zorluktan kurtarmıştı. Bu anlamda dayatma demek biraz ağır kaçıyor. Sonuçta bu bir kişisel tercih meselesi.

Peki Apple'ın bu noktada düşünceleri neler? Daha önce de söylediğimiz gibi Apple'ın bu tür kısıtlamaları ve sert kararları aslında aksesuar pazarına doğrudan etki ediyor. Tek bir port nedeniyle çeşitli adaptörler ve hatta docklar piyasaya çıkacak ve ortak bir standart olması nedeniyle de tüketicinin pek çok seçeneği olacak. Bu aksesuarlar hem Apple'a hem de üçüncü taraf üreticilere kazandıracak.

Ancak Apple'ın sadece gelir anlamında hamle yaptığını düşünmek biraz basit kaçıyor. İlk izlenimler firmanın MacBook modeli çevresinde tüm kabloları elemek ve kablosuz bir ortam oluşturmak istediği yönünde. Örneğin ek depolama alanı için iCloud Drive veya kablosuz Time Machine kullanmak, fareyi Bluetooth üzerinden bağlamak ve hatta görüntüleri de harici ekranlara kablosuz aktarım standartları üzerinden yansıtmak bunlar arasında.

Yani kullanıcı odasında işi bittiğinde sadece MacBook cihazını kapatacak ve kolunun altına alarak çıkacak. Herhangi bir kablo tak çıkar zahmetine katlanmayacak. Yine aynen geri geldiğinde MacBook cihazını açacak ve herhangi bir kablo takmadan ek depolama alanını kullanmaya başlayacak. İnternet hızlarının malum durumu ve kablosuz depolama ürünlerinin fiyatı aslında Apple'ın ne kadar büyük bir risk aldığını gösteriyor.

Tabi bunlar gelecekte kesin olarak görebileceğimiz konular. Ayrıca MacBook modeli şimdilik aile içerisinde bir istisna olarak kalacak gibi görünüyor. Ancak Apple bu hamlesini tüm MacBook Air ailesine yaymak isterse o zaman işin rengi değişebilir.

Bu noktada değinmek istediğimiz ve arka planda kalan bir nokta daha var ki o da Thunderbolt bağlantısının ortadan kaybolmuş olması. 20Gbps seviyesine kadar veri aktarım hızlarına olanak tanıyan Thunderbolt teknolojisi Intel tarafından geliştirildi ve uzun bir süre Mac ürünlerine özel olarak kaldı. Sonrasında Windows tabanlı bilgisayarlarda da Thunderbolt bağlantısını görmeye başladık.

Apple'ın Thunderbolt bağlantısına yer vermemesi asıl şaşkınlık uyandıran konu oldu. Üzerine bu kadar yatırım yapılmış bir teknolojinin kaldırıp atılması gibi bir durum olabilir mi bilinmiyor. Kaldı ki Thunderbolt uyumlu pek çok aksesuar piyasada bulunuyor. Eğer tek USB Type-C portu anlayışı MacBook ürünlerinde yaygınlaşırsa Thunderbolt bağlantısına da bu ürünlerde elveda diyebiliriz.













http://www.digitaltrends.com/computing/the-macbook-is-beautiful-but-where-are-the-ports/#ixzz3U0w3llkJ