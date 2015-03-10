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MacBook izlenimleri : Bir port hepsine hükmedecek!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
1
77
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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MacBook izlenimleri : Bir port hepsine hükmedecek!
9 Mart itibariyle büyük bekleyiş nihayet sona erdi ve Apple, MacBook ailesine yeni bir isimlendirme ile yeni bir model daha ekledi. Sadece MacBook olarak adlandırılan model bir bakıma Apple Watch ürününü de gölgede bıraktı. Tasarım ve incelik açısından övgüleri hak eden yeni MacBook önemli bir tartışma konusu da başlattı. Bu tartışma konusu kimin tek bir bağlantı portu ile yetinmek isteyeceğiydi.
Yeni MacBook modelinde Apple'ın sadece bir adet bağlantı portu ile yetinmesi ve ayrıca şarj için de kullanması herkesi oldukça şaşırttı. Bunun yanında bu bağlantının henüz yeni bir standart olan USB Type-C seçilmesi şaşkınlığı daha da artırdı. Şimdi ise teknoloji dünyasının bu hamleye nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.
Aslında Apple'ın bu sürpriz hamlelerine Steve Jobs döneminden bu yana alışığız. Biyografisinden de hatırlanacağı üzere Jobs bir şeyin doğruluğuna inandığı zaman onu hiç kimse durduramaz ve tabiri yerindeyse kavga dövüş bunu herkese kabul ettirir. Jobs için standartlar bazen sancılı olabilmektedir. Bu yüzden değiştirilmeleri gerekebilir.
Müzik piyasası ile yaka paça olarak iTunes üzerinden dijital müzik satışını başlatması ve Flash Player yazılımını iOS cihazlarında engelleyerek neredeyse tüm teknoloji dünyasını karşısına alması aklımıza ilk gelenler. Ayrıca disket sürücüsü ve kompakt disk sürücüsünü çaktırmadan gündemden düşürmesini de unutmamak lazım.
Aslında Apple'ın kalabalık bağlantı portlarına olan bakış açısı ilk MacBook Air modeli ile değişmeye başlamıştı. Steve Jobs'un 2008 yılında sahneye zarf içerisinde getirdiği esrarengiz cihaz aslında bilgisayar dünyasını baştan ayağı değiştirecek ve belki de ağır aksak giden netbook trendine de son darbeyi vuracaktı. İşte o gün başlayan süreç yeni MacBook ile zirve noktasına ulaştı.
Dizüstü cihazlarının pek çok bağlantı yuvasına yer vermesinin aksine Jobs ince bir kasa için bazı fedakarlıklar yapılması gerektiğine inandı ve bunu da MacBook Air modelinde herkese gösterdi. O dönem çeşitli eleştiriler olsa da Intel'in Ultrabook atağı sonrasında insanlar aslında her bağlantı yuvasının da bir bilgisayarda gerekli olmayabileceğine kanaat getirdi. Bu da Jobs'un MacBook Air ile kafalarda yaptığı devrimdi. Hali hazırdaki MacBook Air modelleri birkaç port ile birlikte geliyor ve çok da yadırganmıyor.
Bu kez yeni MacBook modeli ile Apple yeni bir hamle yapmış gibi görünüyor. Özellikle USB portlarını sık kullanan tüketiciler için MacBook biraz itici gelebilir. Cihazda sadece tek bir porta yer veren Apple kullanıcının tamamen cihaza bağımlı olmasını ve kablolardan arınmasını istiyor.
Yani harici klavye/fare, hard disk, USB bellek gibi pek çok kablolu çevrebirimi kendisine bu cihazda yer bulamayacak. Bulsa bile sırasını beklemek zorunda kalacak. Hele bir de cihazın bataryası azalmışsa bu çevrebirimler için pek bir umut kalmayacak. MacBook kullanıcısı için ThunderBolt, HDMI ve USB portlarının birbirinden farkı kalmayacak. Diğer bir nedene ise aşağıda değineceğiz.
Yukarıda da söylediğimiz gibi bilgisayar dünyasının bu yeni bağlantı çıkışı anlayışına göstereceği tepki önemli. Zira Apple bir bakıma cesur bir çıkış yaptı. Jobs'un sert deyimiyle "istemeyen almasın bizde standart bu" şeklinde bir mesaj verilmiş oluyor. Yani şikayet etmeye hakkınız yok. Üstelik USB Type-C uyumlu piyasada çok az sayıda ürün olması veya hiç olmaması gibi bir ihtimalde mevcut. Bu yüzden MacBook modelinde bir süre herhangi bir çevre birimi kullanılmayacak.
MacBook izlenimleri : Bir port hepsine hükmedecek!
 
Ancak önceki tecrübelere bakarak düşünürsek gelecekteki ince dizüstü bilgisayarlarda veya melez tablet modellerinde en fazla bir veya iki tane USB Type-C kullanıldığına şahit olabiliriz. Hatta şarj bağlantısından da vazgeçip tüm yükü bu iki porta yükleyen modeller bile olabilir. Tüketicinin ilgisine bağlı olarak hızlı bir şekilde arka arkaya yeni çevrebirimlerinin USB Type-C desteklediğini de görebiliriz. İş bu noktada tüketici ilgisine bakıyor. 
Bazı kaynaklar Apple'ın bu tarz hamlelerini tüketiciye dayatma olarak görüyor. Gerek Flash Player konusunda olsun, gerekse dijital müzik satışında olsun Apple'ın bu hamleleri farklı teknolojik yeniliklere de kapı açmış, tüketicileri pek çok zorluktan kurtarmıştı. Bu anlamda dayatma demek biraz ağır kaçıyor. Sonuçta bu bir kişisel tercih meselesi.
Peki Apple'ın bu noktada düşünceleri neler? Daha önce de söylediğimiz gibi Apple'ın bu tür kısıtlamaları ve sert kararları aslında aksesuar pazarına doğrudan etki ediyor. Tek bir port nedeniyle çeşitli adaptörler ve hatta docklar piyasaya çıkacak ve ortak bir standart olması nedeniyle de tüketicinin pek çok seçeneği olacak. Bu aksesuarlar hem Apple'a hem de üçüncü taraf üreticilere kazandıracak.
Ancak Apple'ın sadece gelir anlamında hamle yaptığını düşünmek biraz basit kaçıyor. İlk izlenimler firmanın MacBook modeli çevresinde tüm kabloları elemek ve kablosuz bir ortam oluşturmak istediği yönünde. Örneğin ek depolama alanı için iCloud Drive veya kablosuz Time Machine kullanmak, fareyi Bluetooth üzerinden bağlamak ve hatta görüntüleri de harici ekranlara kablosuz aktarım standartları üzerinden yansıtmak bunlar arasında.
Yani kullanıcı odasında işi bittiğinde sadece MacBook cihazını kapatacak ve kolunun altına alarak çıkacak. Herhangi bir kablo tak çıkar zahmetine katlanmayacak. Yine aynen geri geldiğinde MacBook cihazını açacak ve herhangi bir kablo takmadan ek depolama alanını kullanmaya başlayacak. İnternet hızlarının malum durumu ve kablosuz depolama ürünlerinin fiyatı aslında Apple'ın ne kadar büyük bir risk aldığını gösteriyor. 
Tabi bunlar gelecekte kesin olarak görebileceğimiz konular. Ayrıca MacBook modeli şimdilik aile içerisinde bir istisna olarak kalacak gibi görünüyor. Ancak Apple bu hamlesini tüm MacBook Air ailesine yaymak isterse o zaman işin rengi değişebilir.
Bu noktada değinmek istediğimiz ve arka planda kalan bir nokta daha var ki o da Thunderbolt bağlantısının ortadan kaybolmuş olması. 20Gbps seviyesine kadar veri aktarım hızlarına olanak tanıyan Thunderbolt teknolojisi Intel tarafından geliştirildi ve uzun bir süre Mac ürünlerine özel olarak kaldı. Sonrasında Windows tabanlı bilgisayarlarda da Thunderbolt bağlantısını görmeye başladık.
Apple'ın Thunderbolt bağlantısına yer vermemesi asıl şaşkınlık uyandıran konu oldu. Üzerine bu kadar yatırım yapılmış bir teknolojinin kaldırıp atılması gibi bir durum olabilir mi bilinmiyor. Kaldı ki Thunderbolt uyumlu pek çok aksesuar piyasada bulunuyor. Eğer tek USB Type-C portu anlayışı MacBook ürünlerinde yaygınlaşırsa Thunderbolt bağlantısına da bu ürünlerde elveda diyebiliriz.




http://www.digitaltrends.com/computing/the-macbook-is-beautiful-but-where-are-the-ports/#ixzz3U0w3llkJ Yorum Yaz
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General. 4 yıl
Ama fiyatta iyi dayadığı kesin ve net
Aksi Düşünen varsa beri gelsin.
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oktayakgoz 4 yıl
apple lütfetmiş bir tane koymuş neyinize yetmiyor. siz kimsiniz ki iki tane port istiyorsunuz. apple bir tane demiş
steve jobs hakkında söylenenlerede katılmıyorum. çok başarılı ürünün pazar payı ortadadır. kendi donanım ve yazılımını yapınca ve istediğin gibi standartları oluşturmakta serbest olursan stabil pc yapmak zor olmasa gerek. steve jobs asıl başarıyı telefon işinde yapmıştır fakat biliyoruz ki steve jobs 4 inç üzeri ekran istemiyordu hatta beyaz telefonu bile kabul etmiyordu. tim cook onun izinden gitmiş olsaydı görürdüm ben apple ı.
cd yi ve disketi ürünlerinden kaldırmak kolay. nasıl nasıl pazar payınız belli. windows 10 da disket sürücülerini(yazılım olarak) kaldırdı diye çok tepki aldı. neden disket ile bilgisayar kullanan hala bir çok firma varmış. apple bu konuda ister cd yi kaldırır ister disketi. %90 pazar payına ulaşsında bakalım o zaman ben tek usb koyarım istersem koymam diyebilirlermi.
"dh yönetimine bir şey söylemek istiyorum. lütfen mesajlarımızı silecekseniz bari neden silindiğini söyleyin"
apple lütfetmiş bir tane koymuş neyinize yetmiyor. siz kimsiniz ki iki tane port istiyorsunuz. apple bir tane demişsteve jobs hakkında söylenenlerede katıl...
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hayvan arkadas 4 yıl veteriner69
veteriner69
Arkadaş Apple yaptı diye doğru bir hamle olacak diye bir şey yok.
Bu tip aletleri çoğu insan benim gibi Fare takarak kullanıyor. Abuk tek giriş konur mu?
Saçmalamış Apple.

Kullanacaksan orjinal apple faresi kullan , bluetoothla bagla.

Ne haddine senin bir Macbook'a logitech fare mi takacaksin, kendine gel terbiyesiz.

Apple bu apple, baska markalara benzemez.
Vardir bi bildigi.

Sarjdayken usb takmak da neymis , ne haddimize
Flash bellek bile takamayacagiz , ne haddimize


veteriner69Arkadaş Apple yaptı diye doğru bir hamle olacak diye bir şey yok.Bu tip aletleri çoğu insan benim gibi Fare takarak kullanıyor...
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St Batuhan 4 yıl
Nasıl bir yazıdır bu ya. Yarısından sonra yoruldum, beynimde Apple şimşekleri çaka çaka bir hal oldu. Baştaki resim de itici yazı da itici çünkü başlık fail zaten duruma göre. Nasıl bir firmayı bu kadar kasabiliriz desek herhalde bu yazı önümüzde örnek olarak yer alırdı rahatça. Maşallah yani. Ayrıca Apple güzel bir atak yapsa da 2 port yapmalıydı. Bir de en fazla 1 veya 2 deyince de iticilik katsayısı artıyor zaten en fazla 1 olursa en az diye bir şey kalmıyor, eh en fazla 2 demek de yürek ister neyse öyle işte. Bir sürü haber okuduktan sonra ve okuyacağım onca şey varken bu yazının yarısıyla ömrümün güzide bir parçası gittiği için iç dökmek istedim.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Usb c teknolojisi ni kim çıkardı ?
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Guest-D7F4BA6BC 4 yıl
480P KAMERA
TEK PORT
1.2GHZ İŞLEMCİ
HD GRAPHİCS
3000TL

AGA SİZ ? NEY ?? BU ?? NE YAZACAĞIMI ŞAŞIRDIM :)
Allah akıl fikir versin
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mafaky 4 yıl Guest-FA9189F46
USB, "Universal Serial Bus" (Evrensel Seri Veriyolu) denilen bir standart olup 1994 yılında yedi firmanın Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC and Nortel) güç ve finans birliği yaparak geliştirdikleri bir donanımdır. İlk ürün 1996'da USB 1.x olarak ortaya çıkmıştır. Bunu daha sonraları (en çok bilinenleri olarak) USB2.0, 2.0, 3.0 takip etmiştir; günümüze kadar.

USB-C aslında standardın tanımlaması değildir; teknolojik (standardın) tanımlaması -- USB 3.1'dir.

USB-C, USB 3.1'in bir tür uygulamasıdır (konektör tipidir).

Günümüzde USB üzerindeki çalışmalar endüstri'den başka markaların da zaman içinde katıldığı USB Group ve USB Implemeters Forum tarafından yürütülmektedir.

Bir başka olası soruyu peşinen cevaplamak adına: USB 3.1 / USB-C Apple'ın Lightning gibi kendine özgü uygulaması değildir ve Apple bu standardı kullanabilmek için lisans ödemektedir. Ancak bildiğim kadarı ile laptop/notebook kategorisindeki bir cihazda ilk olarak Apple USB-C'yi kullanan markadır (bu yeni 12" rMB ile....). Bunun peşi sıra Google da Chromebook'unu yine USB-C ile piyasaya sürmektedir.

Bilginize.
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Elsa 4 yıl
Tek port olmasının avantajı yok, herkes usb çoklayıcı kullanacak.
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mafaky 4 yıl
Apple bu konuda zaten girizgahı yapmış durumda.

Bakınız:http://forum.donanimhaber.com/m_103575110/tm.htm

Ancak ben Apple ve de ciddi markalı 3. parti üretilerce daha fazla seçenekli Hub'lar da çıkartılacağını iddia edebilirim. Sonuçta USB-C Lightning gibi sadece Apple'a özgü bir standart değil. USB2.0'ı yok edecek, bir dönem sonunda USB3.0'ı da ortadan kaldıracak yeni ve çok yönlü/işlevsel bir standart. Yeni ultrabook'lar da acilen USB-C'yi kullanacaklar. Dört-beş aya kadar bahsettiğim tarzda hublar da Belkin, Elgato ve benzeri 5-6 markada peyderpey ortaya çıkacaktır.
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OverClocK1ng 4 yıl
"Bu tartışma konusu kimin tek bir bağlantı portu ile yetinmek isteyeceğiydi."
Valla, Apple kullanıcısını süründürmeyi seviyor. Onlar da bunu biliyorlar. Alan kişi çok zorluk çekecektir tabi. Ama kullanıcıları da kendilerini böyle istiyorlar.
Mesela iPhone'u olan insanları görüyorum. Acınacak haldeler. Adamlar şarj cihazının dibinde yaşıyorlar.
Forumda Apple hakkında bir laf etsek, sahibi gibi savunanlar var. O arkadaşlar bunu da kabullenecek ve "Apple'dan gelecek her şeye razıyız, yeter ki Apple'dan gelsin" diyeceklerdir...
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ugur@ 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"Bu tartışma konusu kimin tek bir bağlantı portu ile yetinmek isteyeceğiydi."
Valla, Apple kullanıcısını süründürmeyi seviyor. Onlar da bunu biliyorlar. Alan kişi çok zorluk çekecektir tabi. Ama kullanıcıları da kendilerini böyle istiyorlar.
Mesela iPhone'u olan insanları görüyorum. Acınacak haldeler. Adamlar şarj cihazının dibinde yaşıyorlar.
Forumda Apple hakkında bir laf etsek, sahibi gibi savunanlar var. O arkadaşlar bunu da kabullenecek ve "Apple'dan gelecek her şeye razıyız, yeter ki Apple'dan gelsin" diyeceklerdir...

Ben Apple kullanicisiyim AMA aldim mi uzun sure kullanirim . Ben her modelde yenisini almayi marifet sayanlara kiziyorum .

iPhone 2 vardi bende. 3G ve 3G s cikti Sonra 4g AMA Ben Telefonumu millet ten Daha islevsel kullaniyordum .
O kadar parayi. Hava Olsun diye verirlerdi
Telefon edip SMS atarlar. Safari de 2-3 site Bakar. Tamam . Ver 2000 tl

Her yenisini al .

Ben 2g den 4s cok ucuz a alabildigim icin gectim yoksa tek yapanadigim goruntulu konusmaydi ))


Sirf sekli guzel diye apple notebook alip kulanamayan cok insan gordum .

Bu yenisini de alacaklar Hic sormadan saati de . Bunda Apple I elestirmek cok anlam ifadde etmiyor . Biz burada elestirdik diye bir sonraki partide 2 cikis koyacak Hali yok .


Bugune kadar hangi markanin notebook yada desktop bilgisayari bu kadar konusuldu ?

Reklamin iyisi kotusu olmaz. Apple hedef kitlesi kolay kolay Baska cihazlari tercih etmez.
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celaldk 4 yıl
Şimdi hayatında macbook kullanmayanlar bilmez ama gündelik işler hatta programlamada trackpad çok daha rahat . Mouse'a gerek olmuyor hani windows laptoplar gibi oraya mouse takılıcak nasıl şarj edeceğiz diye düşünmeyin . Bu modeller en az 256 gb ssd ile geliyor bunu alan adamın zaten onu bile dolduracak kadar büyük iş yapmaz . Netflix'ten izler geçer filmleri falan . Müzikler spotify'dan vb... Adamlar bizim ülkeyi düşünerek ürün çıkartmıyor ABD'yi düşünerek ürün çıkartıyor . Bencede 2 tane koymaları lazımdı ama bunu alan adam için sorun çıkartacağını zannetmiyorum . Düşünün macbook air'ın ilk versiyonunu. Buna denilenlerle benzer şeyler söylendi ama şuan ciddi işler için bile alan oluyor ama ilk alanlar gündelik işleri için almıştır ona eminim . Bunu alıcağıma monster alırım diyen gördüm hitap ettiği kitle farklı onu anlamıyorlar. Hitap ettiği kitle açısından en iyi bilgisayar bu . Ama bana bedava verseler almam ihtiyacımı görmez bunun yerine 13" rMBP hatta para ekleyip 15" rMPR gibi efsane bir bilgisayarı alabilirsiniz .
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MrKemal17 4 yıl
Ayrıca bir port koyup kutu içeriğine de dönüştürücü hub dahil etmemesi olmamış.
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MrKemal17 4 yıl
Diğer portlar çok kullanılmasa da USB çok kullanılıyor. 3 tane ya da en az 2 tane USB type C olmalıydı.
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sarkan 4 yıl
one Apple to rule them all
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yigidoumit 4 yıl
tek port komik
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Virtual Reality 4 yıl
Apple'ın, git gide geri zekalı insanlar tarafından yönetildiğini düşünüyorum.
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