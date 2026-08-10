Apple, iki güçlü MacBook piyasaya sürmeye hazırlanıyor

M6 çipli MacBook Pro ve MacBook Ultra geliyor
M6 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Ultra, her biri kendine özgü güçlü yönleriyle bu sonbaharda piyasaya sürülecek.
M6 MacBook Pro'nun mevcut M5 modelinin yerini alması bekleniyor. Büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor ancak Apple'ın ilk 2nm tabanlı Mac çipini içerebilir, bu da performans ve verimlilikte iyileştirmeler sağlayabilir.
Bu arada, MacBook Ultra'nın mevcut MacBook Pro'dan daha ince ve hafif yeni bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ayrıca OLED ekran, dokunmatik ekran, Dinamik Ada ve hücresel bağlantı da sunabilir. M6 çipli MacBook Pro'dan farklı olarak, MacBook Ultra'nın M5 Pro ve M5 Max çiplerini kullanması bekleniyor.
Yeni MacBook'lar Ekim'de tanıtılabilir
Peki, yeni MacBook’lar ne zaman gelecek? Apple’ın Mac lansman geçmişine bakıldığında, MacBook Pro M6 ve MacBook Ultra'nın Ekim ayı sonlarında piyasaya sürülmesi muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: