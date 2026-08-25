M6 ve M5 Pro işlemcili yeni Mac mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

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Tam Boyutta Gör Apple, yeni nesil Mac Mini'yi duyurdu. Yine iki model sunuluyor; biri yeni M6 çipli, diğeri ise bu yılki MacBook Pro'da bulunan M5 Pro çipli daha üst düzey model. Yeni Mac mini, 2024 M4 / M4 Pro modelleriyle aynı küçük tasarıma ve boyutlara sahip ancak yükseltilmiş iç donanım, daha yüksek performans ve daha hızlı Ethernet bağlantı noktaları sunuyor.

Apple M6 ve M5 Ultra işlemcilerini tanıttı: 2nm ve 512GB bellek 2 sa. önce eklendi

M6 Mac mini özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Önceki nesil Mac mini, M4 ve M4 Pro çipleriyle çalışıyordu. Apple bu sefer farklı bir strateji izleyerek, temel konfigürasyon için tamamen yeni M6 çipini kullanmayı tercih etti. Bir üst seviye ise, bu yılın başlarında MacBook Pro'da ilk kez kullanılan M5 Pro ile çalışıyor.

Mac mini'deki M6 çipi, Apple'ın ilk 2nm işlemcisi ve 12 çekirdekli (M4 ve M5'ten iki çekirdek daha fazla) CPU'ya sahip. Apple, dünyanın en hızlı tek iş parçacıklı performansını sunduğunu iddia ediyor.

M6, Apple'ın üç CPU çekirdek türünü (2 süper çekirdek, 4 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği) kullanan ilk çipi. Süper çekirdekler maksimum tek iş parçacıklı performansı önceliklendirirken, performans çekirdekleri çok iş parçacıklı iş yükleri için optimize edilmiş. Verimlilik çekirdekleri de daha hafif ve arka plan görevlerini üstleniyor.

Apple, bu kombinasyonun M4'e göre %40'a kadar daha hızlı çok iş parçacıklı performans sağladığını söylüyor. Ayrıca ilk kez temel Mac mini'de Neural Accelerator kullanılıyor. Bu, M4'e göre 4 kata kadar daha hızlı yapay zeka performansı ve 2 kat daha hızlı grafik performansı sağlıyor.

M6 ayrıca, Apple'ın önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı olduğunu söylediği yeni çift 16 çekirdekli Neural Engine'e sahip.

M6 Mac mini, 16 GB birleşik bellekle başlıyor, 32 GB'a kadar yapılandırılabiliyor. Ayrıca, M5 çipinde 153 GB/s ve M4'te 120 GB/s olan bellek bant genişliğini 170 GB/s'ye çıkararak daha hızlı bellek bant genişliği sunuyor.

Apple tarafından paylaşılan M6 işlemcili Mac mini'nin bazı performans istatistikleri şöyle:

LM Studio'da LLM komut istemi işleme hızı, M1 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 13,5 kata kadar daha hızlı ve M4'e kıyasla 4,8 kata kadar daha hızlı

Microsoft Excel'de elektronik tablo hesaplamaları, M1 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 2,3 kata kadar daha hızlı ve M4'e kıyasla 1,5 kata kadar daha hızlı

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition'da ışın izleme ile oyun performansı, M4 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 2 kata kadar daha hızlı

M6 Mac mini, arkada üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları, önde USB 3 desteğine sahip iki adet USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi sunuyor.

M5 Pro Mac mini özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Daha yüksek özellikli Mac mini, M5 Pro çipini sunuyor. Bu çip, 18 çekirdekli CPU, 20 çekirdekli GPU içeriyor. GPU'da her çekirdekte Nöral Hızlandırıcılar, gelişmiş gölgelendirici çekirdeği ve üçüncü nesil ışın izleme bulunuyor.

M5 Pro işlemcili Mac mini, 307 GB/s bant genişliğine sahip 64 GB'a kadar birleşik belleği destekliyor.

Apple'ın M5 Pro işlemcili Mac mini için performans testleri şöyle:

LM Studio'da M2 Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 8,5 kata kadar daha hızlı LLM komut işleme performansı ve M4 Pro'ya kıyasla 4 kata kadar daha hızlı performans

Blender'da ışın izleme ile render performansında M2 Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 4,5 kata kadar daha hızlı ve M4 Pro'ya kıyasla 1,4 kata kadar daha hızlı performans

Affinity'de görüntü işlemede M2 ​​Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 2,1 kata kadar daha hızlı ve M4 Pro'ya kıyasla 1,5 kata kadar daha hızlı performans

M5 Pro Mac mini, arkada üç adet Thunderbolt 5 bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları, önde USB 3 desteğine sahip iki adet USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişine sahip.

Apple'ın N1 çipi sayesinde Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6, 2.5 Gb Ethernet artık standart, 10 Gb ise yükseltme seçeneği olarak sunuluyor. Her iki modelde de depolama alanı 2 kata kadar daha hızlı.

Ekran ve profesyonel kamera çekimi arasında hassas senkronizasyon için USB-C üzerinden Genlock desteği mevcut.

Yeni Mac mini Türkiye fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Yeni Mac mini Türkiye'de de ön siparişe açıldı ve 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Fiyatlar, M6 çipi, 256 GB depolama alanı ve 16 GB birleşik belleğe sahip temel yapılandırma için 59.999 TL'den başlıyor. M5 Pro'lu Mac mini'nin fiyatı ise 114.999 TL'den başlıyor.

M6 çipli Mac mini: 59.999 TL

M5 Pro çipli Mac mini: 114.999 TL

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