M6 ve M5 Pro işlemcili yeni Mac mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

M6 Mac mini özellikleri ile neler sunuyor?
Mac mini'deki M6 çipi, Apple'ın ilk 2nm işlemcisi ve 12 çekirdekli (M4 ve M5'ten iki çekirdek daha fazla) CPU'ya sahip. Apple, dünyanın en hızlı tek iş parçacıklı performansını sunduğunu iddia ediyor.
M6, Apple'ın üç CPU çekirdek türünü (2 süper çekirdek, 4 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği) kullanan ilk çipi. Süper çekirdekler maksimum tek iş parçacıklı performansı önceliklendirirken, performans çekirdekleri çok iş parçacıklı iş yükleri için optimize edilmiş. Verimlilik çekirdekleri de daha hafif ve arka plan görevlerini üstleniyor.
Apple, bu kombinasyonun M4'e göre %40'a kadar daha hızlı çok iş parçacıklı performans sağladığını söylüyor. Ayrıca ilk kez temel Mac mini'de Neural Accelerator kullanılıyor. Bu, M4'e göre 4 kata kadar daha hızlı yapay zeka performansı ve 2 kat daha hızlı grafik performansı sağlıyor.
M6 ayrıca, Apple'ın önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı olduğunu söylediği yeni çift 16 çekirdekli Neural Engine'e sahip.
M6 Mac mini, 16 GB birleşik bellekle başlıyor, 32 GB'a kadar yapılandırılabiliyor. Ayrıca, M5 çipinde 153 GB/s ve M4'te 120 GB/s olan bellek bant genişliğini 170 GB/s'ye çıkararak daha hızlı bellek bant genişliği sunuyor.
Apple tarafından paylaşılan M6 işlemcili Mac mini'nin bazı performans istatistikleri şöyle:
- LM Studio'da LLM komut istemi işleme hızı, M1 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 13,5 kata kadar daha hızlı ve M4'e kıyasla 4,8 kata kadar daha hızlı
- Microsoft Excel'de elektronik tablo hesaplamaları, M1 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 2,3 kata kadar daha hızlı ve M4'e kıyasla 1,5 kata kadar daha hızlı
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition'da ışın izleme ile oyun performansı, M4 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 2 kata kadar daha hızlı
M6 Mac mini, arkada üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları, önde USB 3 desteğine sahip iki adet USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi sunuyor.
M5 Pro Mac mini özellikleri ile neler sunuyor?
M5 Pro işlemcili Mac mini, 307 GB/s bant genişliğine sahip 64 GB'a kadar birleşik belleği destekliyor.
Apple'ın M5 Pro işlemcili Mac mini için performans testleri şöyle:
- LM Studio'da M2 Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 8,5 kata kadar daha hızlı LLM komut işleme performansı ve M4 Pro'ya kıyasla 4 kata kadar daha hızlı performans
- Blender'da ışın izleme ile render performansında M2 Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 4,5 kata kadar daha hızlı ve M4 Pro'ya kıyasla 1,4 kata kadar daha hızlı performans
- Affinity'de görüntü işlemede M2 Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 2,1 kata kadar daha hızlı ve M4 Pro'ya kıyasla 1,5 kata kadar daha hızlı performans
M5 Pro Mac mini, arkada üç adet Thunderbolt 5 bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları, önde USB 3 desteğine sahip iki adet USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişine sahip.
Apple'ın N1 çipi sayesinde Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6, 2.5 Gb Ethernet artık standart, 10 Gb ise yükseltme seçeneği olarak sunuluyor. Her iki modelde de depolama alanı 2 kata kadar daha hızlı.
Ekran ve profesyonel kamera çekimi arasında hassas senkronizasyon için USB-C üzerinden Genlock desteği mevcut.
Yeni Mac mini Türkiye fiyatı ne kadar?
- M6 çipli Mac mini: 59.999 TL
- M5 Pro çipli Mac mini: 114.999 TL
daha korkutucu bişey görmedim