Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    M6 ve M5 Pro işlemcili yeni Mac mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Apple, yaklaşık iki yıl sonra Mac mini'yi güncelledi. 60.000 TL başlangıç fiyatıyla yeni Mac mini, aynı kompakt tasarımı korurken, yeni M6 ve M5 Pro işlemciyle önemli performans artışı sunuyor.

    M6 & M5 Pro yeni Mac mini Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni nesil Mac Mini'yi duyurdu. Yine iki model sunuluyor; biri yeni M6 çipli, diğeri ise bu yılki MacBook Pro'da bulunan M5 Pro çipli daha üst düzey model. Yeni Mac mini, 2024 M4 / M4 Pro modelleriyle aynı küçük tasarıma ve boyutlara sahip ancak yükseltilmiş iç donanım, daha yüksek performans ve daha hızlı Ethernet bağlantı noktaları sunuyor.

    M6 Mac mini özellikleri ile neler sunuyor?

    M6 çipli Mac mini özellikleri Tam Boyutta Gör
    Önceki nesil Mac mini, M4 ve M4 Pro çipleriyle çalışıyordu. Apple bu sefer farklı bir strateji izleyerek, temel konfigürasyon için tamamen yeni M6 çipini kullanmayı tercih etti. Bir üst seviye ise, bu yılın başlarında MacBook Pro'da ilk kez kullanılan M5 Pro ile çalışıyor.

    Mac mini'deki M6 çipi, Apple'ın ilk 2nm işlemcisi ve 12 çekirdekli (M4 ve M5'ten iki çekirdek daha fazla) CPU'ya sahip. Apple, dünyanın en hızlı tek iş parçacıklı performansını sunduğunu iddia ediyor.

    M6, Apple'ın üç CPU çekirdek türünü (2 süper çekirdek, 4 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği) kullanan ilk çipi. Süper çekirdekler maksimum tek iş parçacıklı performansı önceliklendirirken, performans çekirdekleri çok iş parçacıklı iş yükleri için optimize edilmiş. Verimlilik çekirdekleri de daha hafif ve arka plan görevlerini üstleniyor.

    Apple, bu kombinasyonun M4'e göre %40'a kadar daha hızlı çok iş parçacıklı performans sağladığını söylüyor. Ayrıca ilk kez temel Mac mini'de Neural Accelerator kullanılıyor. Bu, M4'e göre 4 kata kadar daha hızlı yapay zeka performansı ve 2 kat daha hızlı grafik performansı sağlıyor.

    M6 ayrıca, Apple'ın önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı olduğunu söylediği yeni çift 16 çekirdekli Neural Engine'e sahip.

    M6 Mac mini, 16 GB birleşik bellekle başlıyor, 32 GB'a kadar yapılandırılabiliyor. Ayrıca, M5 çipinde 153 GB/s ve M4'te 120 GB/s olan bellek bant genişliğini 170 GB/s'ye çıkararak daha hızlı bellek bant genişliği sunuyor.

    Apple tarafından paylaşılan M6 işlemcili Mac mini'nin bazı performans istatistikleri şöyle:

    • LM Studio'da LLM komut istemi işleme hızı, M1 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 13,5 kata kadar daha hızlı ve M4'e kıyasla 4,8 kata kadar daha hızlı
    • Microsoft Excel'de elektronik tablo hesaplamaları, M1 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 2,3 kata kadar daha hızlı ve M4'e kıyasla 1,5 kata kadar daha hızlı
    • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition'da ışın izleme ile oyun performansı, M4 işlemcili Mac mini'ye kıyasla 2 kata kadar daha hızlı

    M6 Mac mini, arkada üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları, önde USB 3 desteğine sahip iki adet USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi sunuyor.

    M5 Pro Mac mini özellikleri ile neler sunuyor?

    M5 Pro işlemcili Mac mini özellikleri Tam Boyutta Gör
    Daha yüksek özellikli Mac mini, M5 Pro çipini sunuyor. Bu çip, 18 çekirdekli CPU, 20 çekirdekli GPU içeriyor. GPU'da her çekirdekte Nöral Hızlandırıcılar, gelişmiş gölgelendirici çekirdeği ve üçüncü nesil ışın izleme bulunuyor.

    M5 Pro işlemcili Mac mini, 307 GB/s bant genişliğine sahip 64 GB'a kadar birleşik belleği destekliyor.

    Apple'ın M5 Pro işlemcili Mac mini için performans testleri şöyle:

    • LM Studio'da M2 Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 8,5 kata kadar daha hızlı LLM komut işleme performansı ve M4 Pro'ya kıyasla 4 kata kadar daha hızlı performans
    • Blender'da ışın izleme ile render performansında M2 Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 4,5 kata kadar daha hızlı ve M4 Pro'ya kıyasla 1,4 kata kadar daha hızlı performans
    • Affinity'de görüntü işlemede M2 ​​Pro'lu Mac mini'ye kıyasla 2,1 kata kadar daha hızlı ve M4 Pro'ya kıyasla 1,5 kata kadar daha hızlı performans

    M5 Pro Mac mini, arkada üç adet Thunderbolt 5 bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları, önde USB 3 desteğine sahip iki adet USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişine sahip.

    Apple'ın N1 çipi sayesinde Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6, 2.5 Gb Ethernet artık standart, 10 Gb ise yükseltme seçeneği olarak sunuluyor. Her iki modelde de depolama alanı 2 kata kadar daha hızlı.

    Ekran ve profesyonel kamera çekimi arasında hassas senkronizasyon için USB-C üzerinden Genlock desteği mevcut.

    Yeni Mac mini Türkiye fiyatı ne kadar?

    M6 & M5 Pro Mac mini Türkiye fiyatı kaç TL Tam Boyutta Gör
    Yeni Mac mini Türkiye'de de ön siparişe açıldı ve 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Fiyatlar, M6 çipi, 256 GB depolama alanı ve 16 GB birleşik belleğe sahip temel yapılandırma için 59.999 TL'den başlıyor. M5 Pro'lu Mac mini'nin fiyatı ise 114.999 TL'den başlıyor.
    • M6 çipli Mac mini: 59.999 TL
    • M5 Pro çipli Mac mini: 114.999 TL

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch rdw1571 kıvanç tatlıtuğ boy sustanon kullananların yorumları leasing ile araba almak mantıklı mi kör nokta aynası nereye takılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme Note 60
    Realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum