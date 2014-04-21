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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac'e özel görüntü yakalama uygulaması Sceenshots artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac'e özel görüntü yakalama uygulaması Sceenshots artık ücretsiz
Jiulong Zhao adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan Sceenshots uygulaması artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Mac sistemlerin dahili ekran yakalama özelliği oldukça kullanışsız bulunan ve bu nedenle hazırlanan Sceenshots, sistemlerin üst barında çalışma gösteriyor ve temel olarak girilen özel kısayoldan açık olan bütün pencerelerin fotoğrafını çekebiliyor. Bu sayede toplu bir çözüm sunarak büyük zaman kazancı sağlayabilen uygulama, belirtildiği kadarıyla 29 pencereye kadar sorunsuz çalışabiliyor.

Daha önce 10,49$ fiyat etiketiyle satılan Sceenshots uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id596575437?mt=12 Yorum Yaz
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snomask 5 yıl
puush varken paralı uygulamalara zaten gerek yoktu. screenshotı alıyorsun upload ediyor linki otomatik kopyalıyor. sen sadece ctrl + v yapıyorsun. özellikle forumda birşeyler paylaşmak isteyenler için çok ideal.
pc versiyonu da mevcut. buyrun buradan : puush.me/...
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