Mac'e özel hazırlanan PencilSketch 2 ile fotoğraflar çizim haline getirilebiliyor

OS X 10.9 ve sonrası 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan PencilSketch 2, çekilen fotoğraflardan çizimler oluşturabiliyor.





Basit bir arayüzle gelen PencilSketch 2, içerisine atılan fotoğrafları kara kalem çizim haline getirebiliyor ve isteğe bağlı olarak renkli sonuçlar da sağlayabiliyor. Yaptığı dönüşümü canlı şekilde yerine getiren uygulama, JPG, TIFF, PNG, BMP formatlarına destek veriyor ve hazırlananları Facebook ile Twitter temelli paylaşabiliyor. Uygulamanın fotoğraf çözünürlüğü tarafında ise bir sınırlaması bulunmuyor.





Ücretsiz olarak sunulan PencilSketch 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id878030628?mt=12