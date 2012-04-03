Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mach Xtreme, SATA-II arabirimli Mx-Jet Ultra serisi SSD'lerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
1
11
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mach Xtreme, SATA-II arabirimli Mx-Jet Ultra serisi SSD'lerini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Hazırladığı RAM ve SSD çözümleriyle yakından tanıdığımız Mach Xtreme, SATA-II (3 Gbps) arabirimini kullanan Mx-Jet Ultra serisi yeni SSD'lerini duyurdu.
Giriş seviyesinde konumlandırıldığını söyleyebileceğimiz Mx-Jet Ultra serisi, MLC tipi NAND Flash bellek yongasıyla ve 64 MB DDR2 tampon bellekle donatılmış durumda. 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen SSD'ler saniyede 270 MB'a varan okuma*, saniyede 180 MB'a varan yazma* performansına sahip. SSD'lerin ulaşabildikleri en yüksek IOPS değeri ise 15.000 olarak belirtilmiş.
Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak vurgulanan Mx-Jet Ultra serisi SSD'lerin 1 yıl garanti kapsamında satılması planlanıyor. Üzerlerindeki farklı desenlerle dikkat çeken SSD'lerin fiyat bilgisi ise verilmemiş.
(*128 GB için verilen değer)
Mach Xtreme, SATA-II arabirimli Mx-Jet Ultra serisi SSD'lerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
capucino 7 yıl
Donanımhaber sunucularında bu markanın SSD lerinin kullanıldığına dair banner var aşağıda. Demek ki iyi bir firma ve ürünleri iyi ki DH tercih etmiş. Bu ürün eğer şöyle 65-70$ seviyesine satılır ise standart diske vereceğim para yerine bundan alır kullanırım her halukarda daha hızlı olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Bir sürü kişi saçmalamış. Bir defa MX Technology çok iyi firmadır ve şahane USB bellekler de üretir. Ve firma genç fikirli bir firmadır. Üzerindeki resimleri de genelde Grafiti kullanır. Adamların sitesi de öyle. Üstelik beğenmediğiniz firma Endüstriyel SSD ve Endüstriyel Bellek de üretiyor. Sitesine girip bakın, bilmediğiniz firmaya da çamur atmayın


www.mx-technology.com

"Giriş seviyesinde konumlandırıldığını söyleyebileceğimiz Mx-Jet Ultra serisi, MLC tipi NAND Flash bellek yongasıyla ve 64 GB DDR2 tampon bellekle donatılmış durumda."

Haberi okumadan yorum yapan arkadaşlar. Haberde 64 "Gb" DDR2 tampon bellek yazıyor. Dikkatli okuyan bir kişi olsa yazım hatası var derdi.

Sırf dalga geçmek için yorum yazan var...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bir sürü kişi saçmalamış. Bir defa MX Technology çok iyi firmadır ve şahane USB bellekler de üretir. Ve firma genç fikirli bir firmadır. Üzerindeki resimleri de genelde Grafiti kullanır. Adamların sitesi de öyle. Üstelik beğenmediğiniz firma Endüstriyel SSD ve Endüstriyel Bellek de üretiyor. Sitesine girip bakın, bilmediğiniz firmaya da çamur atmayın


www.mx-technology.com

"Giriş seviyesinde konumlandırıldığını söyleyebileceğimiz Mx-Jet Ultra serisi, MLC tipi NAND Flash bellek yongasıyla ve 64 GB DDR2 tampon bellekle donatılmış durumda."

Haberi okumadan yorum yapan arkadaşlar. Haberde 64 "Gb" DDR2 tampon bellek yazıyor. Dikkatli okuyan bir kişi olsa yazım hatası var derdi.

Sırf dalga geçmek için yorum yazan var...

Uyarı için teşekkürler. Doğrusu 64 MB olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Adamlar için giriş seviye bizim aklımızda yüksek bir boyutda performans..:) Fiyatı söyleselerdi şaşardım :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
rabitelli
Satanın geriye uyumu varken neden sata3 değil de sata2 ????????

maliyeti daha az ürün yapmak için olabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabitelli 7 yıl Batuist
Batuist

rabitelli

Satanın geriye uyumu varken neden sata3 değil de sata2 ????????


maliyeti daha az ürün yapmak için olabilir mi?

Oooof off.
Sorumun içinde de var aslında; ve çoğumuz da biliyoruz daaaa, maliyeti düşük olsun diye böyle çerden çöpten şeyleri çıkarttıkları zaman ister istemez "serzenişiyorum" napem




Zaten üstündeki grafik çalışmasından hangi yaş grubuna hitap ettiği belli.


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
Jilet markası gibi.. giriş seviyesi ssd yapmışlar. değerler bir ssd için oldukça düşük..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patronage 7 yıl Batuist
Batuist

Jilet markası gibi.. giriş seviyesi ssd yapmışlar. değerler bir ssd için oldukça düşük..


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabitelli 7 yıl
Satanın geriye uyumu varken neden sata3 değil de sata2 ????????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6571 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Retina Ekran destekli iPad oyunları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim