Mach Xtreme, SATA-II arabirimli Mx-Jet Ultra serisi SSD'lerini duyurdu

Hazırladığı RAM ve SSD çözümleriyle yakından tanıdığımız Mach Xtreme, SATA-II (3 Gbps) arabirimini kullanan Mx-Jet Ultra serisi yeni SSD'lerini duyurdu.



Giriş seviyesinde konumlandırıldığını söyleyebileceğimiz Mx-Jet Ultra serisi, MLC tipi NAND Flash bellek yongasıyla ve 64 MB DDR2 tampon bellekle donatılmış durumda. 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen SSD'ler saniyede 270 MB'a varan okuma*, saniyede 180 MB'a varan yazma* performansına sahip. SSD'lerin ulaşabildikleri en yüksek IOPS değeri ise 15.000 olarak belirtilmiş.

Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak vurgulanan Mx-Jet Ultra serisi SSD'lerin 1 yıl garanti kapsamında satılması planlanıyor. Üzerlerindeki farklı desenlerle dikkat çeken SSD'lerin fiyat bilgisi ise verilmemiş.

(*128 GB için verilen değer)

