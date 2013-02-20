Mad Catz, 7.1 çevresel ses verebilen F.R.E.Q 7 isimli oyuncu kulaklığını tanıttı

Ürettiği kaliteli oyuncu ekipmanları ile tanınan Mad Catz firması, 7.1 çevresel ses verebilen F.R.E.Q 7 isimli oyuncu kulaklığı tanıttı.

Mad Catz tarafından tanıtılan F.R.E.Q 7 isimli oyuncu kulaklığı, Dolby Headphone teknolojisi ile üç boyutlu 7.1 kanal çevresel ses verebiliyor. Stereo ses desteklemeyen oyunlar için özel olarak geliştirilmiş Dolby Pro Logic IIx teknolojisi ile de stereo ses oluşturabilen kulaklık, çoklu EQ ayalarına yanında, oldukça büyük yüksek kaliteli 50mm neodymium sürücülere ve genel olarak ayarlanabilir alüminyum malzemeden üretilmiş sağlam bir yapıya sahip.

Oyuncular için özel olarak geliştirilen F.R.E.Q 7 üzerinde, ses açma/kapama, Dolby ayaları ve tam sesiz moduna geçmek için kısa yol tuşları barındırıyor. 2 metre boyutunda USB kablo üzerinden bilgisayarlara bağlanabilen kulaklık, ayrıca 1 metre boyutundaki 3.5mm kablo ile tablet bilgisayarlar, akıllı cep telefonları ve destekli diğer cihazlar ile rahatça kullanılabiliyor. Ayrıca üzerindeki çıkartılabilir gürültü önleyici mikrofon sayesinde telefon görüşmesi de rahatça yapılabiliyor.

Masa üstü standı ve bilgisayar yazılımı ile gelen Mad Catz F.R.E.Q 7, mat siyah, parlak siyah, parlak beyaz, parlak kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ve 199$ fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda. Kulaklık, 2014 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak.

http://www.madcatz.com/freq7/

http://www.madcatz.com/freq7/