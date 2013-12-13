Magellan'dan sporculara özel akıllı saat: Echo

Ürettiği saatler ülkemiz de de satılan Magellan, sporculara özel olarak hazırladığı yeni saati Echo'yu kullanıcıların beğenisine sundu.

Adidas ve Nike yanında diğer birçok firmanın da ilgisini çeken sporculara özel akıllı saatler arasına Magellan tarafından eklenen Echo, renkli yapısıyla dikkat çekiyor ve teknik olarak üzerinde 1-inç boyutunda 128 x 128 piksel bir ekran taşıyor. Akıllı telefonlarla (Şimdilik iOS sonra Android) Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kuran saat, 44 gram ağırlığa ve suya karşı dayanıklı (IPX7) gövde yapısına sahip. Market üzerinde yer alan birçok spor uygulamasına (Strava, MapMyRun, Wahoo Fitness ve iSmooth Run) destek veren Echo, koşulan mesafeyi, özel aparat yardımıyla kalp atışını, farklı mesajları ve genel zamanı gösterebiliyor, tur zamanı ile telefonda bulunan müziklerin kontrol edilmesine imkan tanıyor. CR2032 3V bataryasıyla ortama 8 ay gibi oldukça uzun bir kullanım süresi sağlayabilen Magellan Echo, siyah, mavi ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Yıl sonunda dünya çapında satışa çıkacağı belirtilen sporculara özel akıllı saat Magellan Echo, 149$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.magellangps.com/Echo