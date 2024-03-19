Honor, yeni akıllı saatini tanıttı: Honor Watch GS 4 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor, 18 Mart’ta Magic 6 RSR Porsche Design ve Magic 6 Ultimate Edition olarak adlandırılan telefonlarını tanıttı. Ayrıca akıllı bileklik Honor Band 9 ve akıllı saat Honor Watch GS 4 tanıtıldı. Honor’un yeni akıllı saati tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı 13 sa. önce eklendi

Honor Watch GS 4, 46mm kasa boyutuyla geliyor. Yuvarlak AMOLED ekran, 1.43 inç, 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. RTOS (gerçek zamanlı işletim sistemi) üzerinde çalışan saat, bağlantı için Bluetooth 5.0’ı kullanıyor. Yerleşik mikrofon ve hoparlöre sahip olmasıyla Bluetooth araması yapabiliyor ve müziği kontrol edebiliyorsunuz.

Saatte optik kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, jiroskop sensörü gibi birden fazla sensör bulunuyor. Kalp atış hızını, kandaki oksijeni ve uyku döngüsünü takip edebiliyor. Ek olarak günlük adımlarınızı, yürüyüş, koşu ve bisiklete binme gibi diğer fiziksel aktivitelerinizi hassas bir şekilde takip edebilen beş ana uydu konumlandırma sistemine sahip dahili GPS mevcut. Diğer fiziksel antrenmanlar için de yüzlerce spor modu mevcut. 50 metre su geçirmezlik özelliğine sahip olmasıyla yüzmek için de ideal bir akıllı saat.

Honor, Watch GS 4 akıllı saatin tek şarjla iki haftaya kadar pil ömrü sunduğunu, 60 dakikada tam şarj olduğunu söylüyor. WeChat ve Alipay ödemelerini destekleyen NFC ödeme özelliğiyle geliyor.

Honor Watch GS 4 fiyatı ve çıkış tarihi

Honor Watch GS 4, farklı renklerde viton ve deri kayış seçeneğiyle geliyor. Saat, 18 Mart’ta ön siparişe açıldı, 24 Mart’ta resmi olarak satışa sunulacak. Saatin başlangıç fiyatı 138 dolar.

Honor Watch GS 4 özellikleri

Ekran : 1.43 inç AMOLED, 466x466, 326 ppi, özelleştirilebilir saat yüzleri

: 1.43 inç AMOLED, 466x466, 326 ppi, özelleştirilebilir saat yüzleri Bellek ve depolama : 4GB ROM / 32MB RAM

: 4GB ROM / 32MB RAM Uyumluluk : Android 9.0 / iOS 11.0 ve üzeri

: Android 9.0 / iOS 11.0 ve üzeri Sağlık takibi : Kandaki oksijen, kalp atış hızı, uyku ve stres

: Kandaki oksijen, kalp atış hızı, uyku ve stres Pil ömrü : 14 güne kadar, 5 dakika şarjla 1 gün, GPS aktif 30 saat

: 14 güne kadar, 5 dakika şarjla 1 gün, GPS aktif 30 saat Bağlantı : Bluetooth v5.0, NFC, çift frekans GPS

: Bluetooth v5.0, NFC, çift frekans GPS Suya dayanıklılık : 50 metre

: 50 metre Sport modları : 100'den fazla

: 100'den fazla Akıllı özellikler : Kamera kontrolü, WeChat Pay

: Kamera kontrolü, WeChat Pay Uygulama : HONOR Health App

: HONOR Health App Kasa : 316L düşük karbonlu paslanmaz çelik

: 316L düşük karbonlu paslanmaz çelik Kayış : Silikon veya deri

: Silikon veya deri Ölçüler : 45.9mm x 45.9mm x 10.5mm

: 45.9mm x 45.9mm x 10.5mm Ağırlık: 44g (kayışın ağırlığı hariç)

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Honor Watch GS 4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri