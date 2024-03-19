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    Honor, yeni akıllı saatini tanıttı: Honor Watch GS 4 neler sunuyor?

    Honor, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonlarının yanı sıra giyilebilir cihazlarını tanıttı. Bunlardan birisi de; Honor Watch GS 4. Peki, yeni Honor akıllı saat neler sunuyor?
    honor watch gs 4 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor, 18 Mart’ta Magic 6 RSR Porsche Design ve Magic 6 Ultimate Edition olarak adlandırılan telefonlarını tanıttı. Ayrıca akıllı bileklik Honor Band 9 ve akıllı saat Honor Watch GS 4 tanıtıldı. Honor’un yeni akıllı saati tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Honor Watch GS 4, 46mm kasa boyutuyla geliyor. Yuvarlak AMOLED ekran, 1.43 inç, 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. RTOS (gerçek zamanlı işletim sistemi) üzerinde çalışan saat, bağlantı için Bluetooth 5.0’ı kullanıyor. Yerleşik mikrofon ve hoparlöre sahip olmasıyla Bluetooth araması yapabiliyor ve müziği kontrol edebiliyorsunuz.

    Saatte optik kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, jiroskop sensörü gibi birden fazla sensör bulunuyor. Kalp atış hızını, kandaki oksijeni ve uyku döngüsünü takip edebiliyor. Ek olarak günlük adımlarınızı, yürüyüş, koşu ve bisiklete binme gibi diğer fiziksel aktivitelerinizi hassas bir şekilde takip edebilen beş ana uydu konumlandırma sistemine sahip dahili GPS mevcut. Diğer fiziksel antrenmanlar için de yüzlerce spor modu mevcut. 50 metre su geçirmezlik özelliğine sahip olmasıyla yüzmek için de ideal bir akıllı saat.

    Honor, Watch GS 4 akıllı saatin tek şarjla iki haftaya kadar pil ömrü sunduğunu, 60 dakikada tam şarj olduğunu söylüyor. WeChat ve Alipay ödemelerini destekleyen NFC ödeme özelliğiyle geliyor.

    Honor Watch GS 4 fiyatı ve çıkış tarihi

    Honor Watch GS 4, farklı renklerde viton ve deri kayış seçeneğiyle geliyor. Saat, 18 Mart’ta ön siparişe açıldı, 24 Mart’ta resmi olarak satışa sunulacak. Saatin başlangıç fiyatı 138 dolar.

    Honor Watch GS 4 özellikleri

    • Ekran: 1.43 inç AMOLED, 466x466, 326 ppi, özelleştirilebilir saat yüzleri
    • Bellek ve depolama: 4GB ROM / 32MB RAM
    • Uyumluluk: Android 9.0 / iOS 11.0 ve üzeri
    • Sağlık takibi: Kandaki oksijen, kalp atış hızı, uyku ve stres
    • Pil ömrü: 14 güne kadar, 5 dakika şarjla 1 gün, GPS aktif 30 saat
    • Bağlantı: Bluetooth v5.0, NFC, çift frekans GPS
    • Suya dayanıklılık: 50 metre
    • Sport modları: 100'den fazla
    • Akıllı özellikler: Kamera kontrolü, WeChat Pay
    • Uygulama: HONOR Health App
    • Kasa: 316L düşük karbonlu paslanmaz çelik
    • Kayış: Silikon veya deri
    • Ölçüler: 45.9mm x 45.9mm x 10.5mm
    • Ağırlık: 44g (kayışın ağırlığı hariç)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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