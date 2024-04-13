Galaxy Watch 7 Bluetooth veri tabanında görüntülendi

Tam Boyutta Gör Android tarafından akıllı saat pazarının liderlerinden olan Samsung, 7. Nesil Galaxy Watch üzerinde çalışmaya ediyor. Bir süredir sızıntılara konu olan cihaz, şimdi de Bluetooth sertifika verilerinde görüntülendi.

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Galaxy Watch 7, Bluetooth 5.3 ile gelecek

Samsung’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy Watch 7, Bluetooth SIG veri tabanında görüntülendi. SM-L305U model numarası ile sisteme girilen cihazın, 40mm boyutundaki LTE destekli Galaxy Watch 7 olması bekleniyor. Veri tabanından gelen bilgilere göre Galaxy Watch 7, önceki nesil Bluetooth 5.3 bağlantısını destekleyecek.

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen saatin Bluetooth sertifikası, cihazın teknik detayları hakkında herhangi bir bilgi vermiyor ancak iddialara göre Galaxy Watch 7, daha verimli ve güçlü bir yonga setine ve 32GB depolama kapasitesine sahip olacak. Batarya ömründe iyileştirmeler de olması beklenen cihaz muhtemelen temmuz ayında tanıtılacak.

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