Giyilebilir cihaz satışları 2023'te arttı: Akıllı yüzükler yükselişte

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan bir rapor, giyilebilir cihaz pazarının 2023 yılında mütevazı bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. Yayınlanan verilere göre geçtiğimiz yıl dünya çapında giyilebilir cihaz sevkiyatları %1.7 arttı.

Yeni iPad Pro, mat ekran seçeneğiyle gelebilir 5 sa. önce eklendi

Dördüncü çeyrekte pazarda bir durgunluk yaşandığı belirtiliyor. Buna paralel olarak sevkiyatlar bir önceki yıla göre %0.9 azaldı. IDC analistleri, bu düşüşün tatil alışveriş sezonunun zayıflamasından ve enflasyonist baskılardan kaynaklandığını düşünüyor.

Kulaklık en popüler kategori

Giyilebilir cihazlar arasında en popüler kategori %61.3'lük pay ile kulaklık olarak öne çıkıyor. Ancak bu kategorideki sevkiyatlar 2023 yılında %0.8 oranında geriledi. IDC, bunu inovasyon hızının yavaş olmasına ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesindeki gecikmelere bağlıyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı saat sevkiyatları 2023 yılında %8.7 arttı. Bu büyümenin arkasında Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan pazarlarda artan talep yatıyor. Akıllı yüzük sevkiyatları %34.9 artarken, gözlük sevkiyatları Amazon ve Meta'nın yeni ürünlerini piyasaya sürmesiyle %128.2 oranında yükseldi.

IDC analistleri küresel ekonominin toparlanma sürecine girmesiyle birlikte 2024 yılında giyilebilir cihaz sevkiyatlarının %10.5 artışla 559.7 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. 2028 sonuna kadar ise yıllık ortalama %3.6'lık bir büyüme ile pazarın 645.7 milyon adede ulaşması öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.