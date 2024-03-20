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    Giyilebilir cihaz satışları 2023'te arttı: Akıllı yüzükler yükselişte

    IDC'nin yayınladığı rapor 2023 yılında giyilebilir cihaz satışlarının arttığını gösteriyor. Yayınlanan verilere göre akıllı saat, akıllı yüzük ve gözlük kategorileri yükselişte.
    Giyilebilir cihaz satışları arttı: Akıllı yüzükler yükselişte Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan bir rapor, giyilebilir cihaz pazarının 2023 yılında mütevazı bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. Yayınlanan verilere göre geçtiğimiz yıl dünya çapında giyilebilir cihaz sevkiyatları %1.7 arttı.

    Dördüncü çeyrekte pazarda bir durgunluk yaşandığı belirtiliyor. Buna paralel olarak sevkiyatlar bir önceki yıla göre %0.9 azaldı. IDC analistleri, bu düşüşün tatil alışveriş sezonunun zayıflamasından ve enflasyonist baskılardan kaynaklandığını düşünüyor.

    Kulaklık en popüler kategori

    Giyilebilir cihazlar arasında en popüler kategori %61.3'lük pay ile kulaklık olarak öne çıkıyor. Ancak bu kategorideki sevkiyatlar 2023 yılında %0.8 oranında geriledi. IDC, bunu inovasyon hızının yavaş olmasına ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesindeki gecikmelere bağlıyor.

    Giyilebilir cihaz satışları arttı: Akıllı yüzükler yükselişte Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat sevkiyatları 2023 yılında %8.7 arttı. Bu büyümenin arkasında Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan pazarlarda artan talep yatıyor. Akıllı yüzük sevkiyatları %34.9 artarken, gözlük sevkiyatları Amazon ve Meta'nın yeni ürünlerini piyasaya sürmesiyle %128.2 oranında yükseldi.

    IDC analistleri küresel ekonominin toparlanma sürecine girmesiyle birlikte 2024 yılında giyilebilir cihaz sevkiyatlarının %10.5 artışla 559.7 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. 2028 sonuna kadar ise yıllık ortalama %3.6'lık bir büyüme ile pazarın 645.7 milyon adede ulaşması öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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