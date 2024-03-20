Giyilebilir cihaz satışları 2023'te arttı: Akıllı yüzükler yükselişte

Dördüncü çeyrekte pazarda bir durgunluk yaşandığı belirtiliyor. Buna paralel olarak sevkiyatlar bir önceki yıla göre %0.9 azaldı. IDC analistleri, bu düşüşün tatil alışveriş sezonunun zayıflamasından ve enflasyonist baskılardan kaynaklandığını düşünüyor.
Kulaklık en popüler kategori
Giyilebilir cihazlar arasında en popüler kategori %61.3'lük pay ile kulaklık olarak öne çıkıyor. Ancak bu kategorideki sevkiyatlar 2023 yılında %0.8 oranında geriledi. IDC, bunu inovasyon hızının yavaş olmasına ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesindeki gecikmelere bağlıyor.
IDC analistleri küresel ekonominin toparlanma sürecine girmesiyle birlikte 2024 yılında giyilebilir cihaz sevkiyatlarının %10.5 artışla 559.7 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. 2028 sonuna kadar ise yıllık ortalama %3.6'lık bir büyüme ile pazarın 645.7 milyon adede ulaşması öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.