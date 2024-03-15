Tam Boyutta Gör Samsung, Temmuz ayında yapacağı etkinlikte yeni katlanabilir telefonların yanı sıra yeni giyilebilir cihazlarını da piyasaya sürecek. Samsung'un akıllı saat serisi Galaxy Watch 7 de etkinlikte tanıtılacak ürünlerden olacak.

Bugün Galaxy Watch 7 serisi hakkında çok sayıda söylenti ortaya çıktı. Görünen o ki Samsung, akıllı saatinde birçok değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Samsung şuan için Pro ve Classic olmak üzere iki akıllı saat modeli sunuyor. Yeni gelen bilgilere göre şirket bu sayıyı üçe çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung, Pro ve Classic'e ek olarak Ultra varyantını da piyasaya sürebilir.

Samsung, Galaxy Ring için yoğun bir talep bekliyor 9 sa. önce eklendi

Yeni çipsetin %50 daha verimli olması bekleniyor

Aynı zamanda, Galaxy Watch 7 serisinin çok daha verimli bir yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Saatlerde kullanılacak Exynos W940 çipsetininin eskisine göre %30 performans ve %50 verimlilik artışı sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla yeni saatlerin pil ömründe önemli bir sıçrama görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Galaxy Watch 7, üç modele ve çok daha verimli çipe sahip olabilir