Galaxy Watch 7, üç modele ve çok daha verimli çipe sahip olabilir

Bugün Galaxy Watch 7 serisi hakkında çok sayıda söylenti ortaya çıktı. Görünen o ki Samsung, akıllı saatinde birçok değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Samsung şuan için Pro ve Classic olmak üzere iki akıllı saat modeli sunuyor. Yeni gelen bilgilere göre şirket bu sayıyı üçe çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung, Pro ve Classic'e ek olarak Ultra varyantını da piyasaya sürebilir.
Yeni çipsetin %50 daha verimli olması bekleniyor
Aynı zamanda, Galaxy Watch 7 serisinin çok daha verimli bir yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Saatlerde kullanılacak Exynos W940 çipsetininin eskisine göre %30 performans ve %50 verimlilik artışı sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla yeni saatlerin pil ömründe önemli bir sıçrama görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.