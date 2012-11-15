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Maingear Nomad 15 oyuncu dizüstüsü resmen duyuruldu

6 yıl
609
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Maingear Nomad 15 oyuncu dizüstüsü resmen duyuruldu
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Eylül ayı sonunda yeni oyuncu dizüstüsü Nomad 17'yi tanıtan Maingear, kısa süre önce 15.5 inçlik ekranıyla daha portatif bir model olan Nomad 15 bilgisayarını tanıttı ve sipariş alımına başladı. Microsoft'un Widows 7 işletim sisteminin yüklü olduğu cihaz, çeşitli donanım parçaları ve farklı renklerdeki arka kapak seçenekleriyle özelleştirilebilecek. Taşınabilirliğin ön planda olduğu Nomad 15, üst düzey teknik detayları ve oyuncu odaklı çevre birimleri ile segmentinin en kuvvetli modellerinden biri.
3.8GHz hızında çalışan üçüncü nesil Intel Core Ivy Bridge i7-3840QM işlemci, NVIDIA GeForce GTX 670M, 670MX, 675MX ve 4GB GDDR5 bellekli GTX 680M ayrık ekran kartı seçenekleriyle satın alınabilecek olan Nomad 15, 8GB DDR3 1333MHz'den 32GB'lık DDR3 1600MHz sistem belleğine, 750GB HDD ve 250GB SSD depolama birimlerine, DVD Dual Layer/Blu-ray yazıcı/Blu-ray okuyucuya kadar geniş bir donanım yelpazesi sunuyor. 15.5 inç büyüklüğünde Full HD 1920 x 1080 piksel LED aydınlatmalı mat LCD ekran, arkadan aydınlatmalı klavye, çoklu dokunmatik destekli Touchpad, üç USB 3.0, iki USB 2.0, VGA, HDMI portlarını bünyesinde barındıran aygıtı, birçok ürün paketiyle ücretsiz sunulan altı farklı renkte özel olarak elle boyanan arka kapaklarla donatmak mümkün olacak.
Killer DoubleShot E2200 ağ kartı ve isteğe bağlı sunulan Wireless-N 1202 sayesinde Nomad 15 kullanıcıları çevrimiçi oyunlarda çok daha düşük gecikme sürelerine sahip olacak ve daha pürüzsüz bir deneyim yaşayabilecekler. Bilgisayar ayrıca THX TruStudio PRO ses teknolojisi ve Dynaudio Premium hoparlörleri ile mevcut olduğu segmente yakışır bir ses deneyimi sunmayı vaat ediyor. Dokuz hücreli piliyle ortalama bir kullanım süresine sahip olacak Nomad 15, NVIDIA'nın Optimus teknolojisinden yararlanarak GPU'ya ihtiyaç duyulmadığında otomatik olarak bütünleşik Intel HD Graphics 4000 ekran kartına geçiş yapabilecek. Bununla birlikte Mainger'ın Redline GPU teknolojisinden yararlanıp tek düğmeyle grafik performansı %8'e kadar arttırılabilecek.
Üst düzey detayların eşlik ettiği kasası ve donanım parçaları, Maingear markalı Nomad 15'in fiyatı bir hayli yukarı çekiyor. i7-3740QM işlemci, GTX 670M GPU, 8GB DDR3 1600MHz RAM, 750GB HDD'li sistem 1549$'dan giriş seviyeyi belirlerken, i7-3840QM, GTX 680M GPU, 16GB DDR3 1600MHz RAM, 256GB SuperRAID SSD, 750GB HDD'ye sahip Nomad-Ultimate paketi 2599$ fiyat etiketiyle Maingear tarafından üst seviyede konumlandırılmış. Giriş donanım paketi haricindeki sistemlerin özel yapım arka kapakları ücretsiz edinebildiklerini belirtelim. Kasım sonunda dağıtımına başlanacak Nomad 15'e ait detaylı görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Maingear Nomad 15 oyuncu dizüstüsü resmen duyuruldu
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Maingear Nomad 15 oyuncu dizüstüsü resmen duyuruldu
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Maingear Nomad 15 oyuncu dizüstüsü resmen duyuruldu
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http://www.maingear.com/custom/notebooks/nomad15/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Temcit pilavı gibi..
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Drakoid 6 yıl
kasa şekli msi'dan çalınmış
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turbo-powwer 6 yıl
GTX 680MX olursa ve voltaj sınırı çok düşük tutulmazsa gerçek performans çantaya sığdı demektir. Tabi soğutabilmek önemli.
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c.ronnie 6 yıl
Türkiye'den almak mümkün mü?
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nurettinaz 6 yıl
Mükemmel ya la bu!
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aist0912 6 yıl
İyi Haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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neyim 6 yıl
yumyjikk
Bu saatte bile haber yapılıyor,Helal olsun bizler icin ugrasan,emek sarfeden herkeze teşekkürlerim iletiyorum...

adamlar uyumuyo sen gibi işte home office tarzı evinde canı sıkılıyo gönderio :)
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Pasific24 6 yıl
MSI kasa :D

pcdepo.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
çok güzel ürün aferin . bu calıştırınca uçuyor mu ?
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mc_ihanet 6 yıl
Güzel alet, donanımı da gayet iyi. Ama laptopta oyun oynamak için o kadar para vermem :)
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Odyofilci 6 yıl
MSI lara benziyor :D
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yumyjikk 6 yıl
Bu saatte bile haber yapılıyor,Helal olsun
bizler icin ugrasan,emek sarfeden herkeze teşekkürlerim iletiyorum...
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