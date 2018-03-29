Makyajlı Hyundai Tucson, New York'taki fuarda tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

28 Mart tarihinde basın için kapılarını açan 2018 New York Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan makyajlı Hyundai Tucson, hem kabuğunda hem de iç dünyasında bir takım değişikliklerle yeni yüzünü gösterdi.

Yeni Tucson’un dış tasarımına baktığımızda, ön tarafta yapısı değiştirilen farlar, sis lambaları ve ızgara, ilk dikkat çeken değişimler arasında yer alıyor. Farklılıklar arka tarafta da devam ederken, daha sade bir görünüme kavuşturulmuş bölümde stop lambalarının ve bagaj kapağının alt kısmının yapı itibariyle güncellendiği göze çarpıyor.

Makyajlı Hyundai Tucson’un iç dünyasında standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen 7 inçlik bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Aux ve USB girişinin bulunduğu araçta, bunların hemen altında kablosuz şarj bölmesi yer alıyor.

Pek çok güvenlik asistanı bulunuyor

Günümüzdeki pek çok yeni araçta olduğu gibi yeni Tucson’da da pek çok güvenlik asistanı opsiyon olarak kendini gösteriyor. Yaya algılama özelliğine sahip çarpışma uyarı asistanı, uzun far asistanı, yağmur algılayıcı silecekler, 360 derece kamera, adaptif hız sabitleyici, sürücü dikkat asistanı, şerit takip asistanı gibi özellikler bunlar arasında yer alıyor.

New York’ta tanıtılan Tucson’un kaputunun altında iki seçenek bulunuyor. 164 beygir güç ve 204Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite bu seçeneklerden ilkini oluşturuyor. Bunun yanı sıra en tepede 180 beygir güç ve 240Nm tork üreten 2.4 litre dört silindirli motor bulunuyor. Bu iki ünite tarafından üretilen güç, yola 6 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla aktarılıyor.

Makyajlı Tucson, Amerika’da Value, SE, SEL, Sport ve Limited donanım paketleriyle satışa sunulacak. Aracın sonbaharda bayilerdeki yerini alması bekleniyor.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/new-hyundai-tucson-celebrates-worldwide-debut-at-new-york-international-auto-show/