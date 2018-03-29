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Makyajlı Hyundai Tucson, New York'taki fuarda tanıtıldı

Makyajlı Hyundai Tucson, güncel modele göre iç ve dış tasarımında bazı küçük değişimler barındırırken, güncellenen asistanlarıyla da daha güvenli ve konforlu bir yolculuk vaat ediyor.
1 yıl
3,3b
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10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı Hyundai Tucson, New York'taki fuarda tanıtıldı
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28 Mart tarihinde basın için kapılarını açan 2018 New York Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan makyajlı Hyundai Tucson, hem kabuğunda hem de iç dünyasında bir takım değişikliklerle yeni yüzünü gösterdi.

Yeni Tucson’un dış tasarımına baktığımızda, ön tarafta yapısı değiştirilen farlar, sis lambaları ve ızgara, ilk dikkat çeken değişimler arasında yer alıyor. Farklılıklar arka tarafta da devam ederken, daha sade bir görünüme kavuşturulmuş bölümde stop lambalarının ve bagaj kapağının alt kısmının yapı itibariyle güncellendiği göze çarpıyor.

Makyajlı Hyundai Tucson’un iç dünyasında standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen 7 inçlik bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Aux ve USB girişinin bulunduğu araçta, bunların hemen altında kablosuz şarj bölmesi yer alıyor.

Pek çok güvenlik asistanı bulunuyor

Günümüzdeki pek çok yeni araçta olduğu gibi yeni Tucson’da da pek çok güvenlik asistanı opsiyon olarak kendini gösteriyor. Yaya algılama özelliğine sahip çarpışma uyarı asistanı, uzun far asistanı, yağmur algılayıcı silecekler, 360 derece kamera, adaptif hız sabitleyici, sürücü dikkat asistanı, şerit takip asistanı gibi özellikler bunlar arasında yer alıyor.

New York’ta tanıtılan Tucson’un kaputunun altında iki seçenek bulunuyor. 164 beygir güç ve 204Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite bu seçeneklerden ilkini oluşturuyor. Bunun yanı sıra en tepede 180 beygir güç ve 240Nm tork üreten 2.4 litre dört silindirli motor bulunuyor. Bu iki ünite tarafından üretilen güç, yola 6 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla aktarılıyor.

Makyajlı Tucson, Amerika’da Value, SE, SEL, Sport ve Limited donanım paketleriyle satışa sunulacak. Aracın sonbaharda bayilerdeki yerini alması bekleniyor.


https://www.hyundai.news/eu/model-news/new-hyundai-tucson-celebrates-worldwide-debut-at-new-york-international-auto-show/ Yorum Yaz
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theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen
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parker48 1 yıl
İç orta panel bana Fluence i baya anımsattı,
havalandırma, klima teyp butonları vs.
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selamolsun1 1 yıl
Gömülü ekran ne de güzeldi. Bu ne şimdi kardeşim
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Bloodin 1 yıl
İç tasarım kaçak kat çıkılmış gibi, berbat etmişler canım Tucson'u...
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Carsever 1 yıl
Adaptif Hiz Sabitleyici şartti bu araca.
i30da bile sunulup bunda sunulmamasi sacmalikti[>:]
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Sirrüs 1 yıl
Ekran yine gömülü kalsaydı.
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RichesMen 1 yıl
benim arabanın aynısı :) ahh şu yakıt biraz daha düşük olsa peynir ekmek gibi gider. tucson alacaksan lpg şart ondan sonra bak keyfine...
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General. 1 yıl
R4bia, Rumeysa, Beyzanur..
300-500
300-500
300-500
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theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen
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jerry smith 1 yıl
Çok hoştur ama banena ötv çok yüksektir.
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sistemli adam 1 yıl
Bu aracın heybetli yapısını seviyorum, makyajlısı da çok güzel duruyor ancak yakıt tüketimi gerçekten fazla. Bu ağırlığa beygir gücü normal ama tüketim normal değil.
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