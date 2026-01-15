Giriş
    Tesla, Amerika’daki en büyük lityum rafinerisini devreye aldı

    Tesla, ABD’de yeni lityum rafinerisini resmen faaliyete geçirdi. Çevre dostu yöntemlerle çalışacak olan dev tesis, yıllık 50 GWh batarya sınıfı lityum üretimi hedefliyor.

    Tesla, Amerika’daki en büyük lityum rafinerisini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Kuzey Amerika’da otomobil üreticileri arasında ilk kez kendi lityum işleme kapasitesine sahip oldu. Şirket, Teksas’ın Corpus Christi yakınlarında yer alan lityum rafinerisinin operasyonlarını başlattığını resmen duyurdu. Tesla, yaptığı açıklamada tesisin enerji bağımsızlığı için kritik bir adım olduğunu, bölgesel lityum erişiminin yeni istihdam olanakları yaratacağını ve karbon emisyonlarını azaltacağı vurgulandı.

    Elon Musk da tesisin açılışıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Amerika’daki en büyük lityum rafinerisi artık faaliyette” ifadesini kullandı.

    50 GWh kapasiteli dev tesis

    Rafineri, Tesla’yı otomobil üretiminin ötesine taşıyarak lityum rafinasyonu ve işleme alanına sokuyor. Şirket bu hamleyi, elektrikli araç üretim hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli bir adım olarak değerlendiriyor. Rafinerinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 50 GWh batarya sınıfı lityum üretilmesi hedefleniyor. Bu da Tesla için yaklaşık 1 milyon elektrikli araca yetecek kapasite anlamına geliyor.

    Tesla, Amerika’daki en büyük lityum rafinerisini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Tesis, geleneksel lityum rafinasyonu yöntemlerinde kullanılan sülfürik asit gibi kimyasallar yerine soda külü gibi çevre dostu malzemelerle çalışacak, böylece çevresel etkileri minimuma indirecek şekilde tasarlandı. Musk, tesisin çevresinin tamamen güvenli olduğunu ve yerleşim alanlarına zarar vermeyeceğini belirtmişti. Geçmiş raporlara göre rafineri, asitsiz lityum arıtma yönteminin ilk endüstriyel uygulaması olarak faaliyete geçti.

    Tesla Gulf Coast Lityum Rafinerisi’nin saha yöneticisi Jason Bevan, lityum açısından zengin sert kayaç olan spodümenin sürdürülebilir kaynaklardan temin edilerek tesise getirildiğini; burada fırın ve soğutma aşamalarının ardından alkali liç, saflaştırma ve kristalizasyon süreçlerinden geçirilerek batarya sınıfı lityum hidroksite dönüştürüldüğünü aktardı. Bevan ayrıca, bu yöntemin tehlikeli yan ürünleri ortadan kaldırdığını ve bunun yerine beton karışımlarında kullanılan “analcime” adlı bir yan ürün ortaya çıkardığını belirtti.

    Tesisin inşaat maliyetinin yaklaşık 375 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak Tesla, toplam yatırımın 1 milyar dolardan fazla olacağını söylemişti. ABD ve Avrupa, lityum ve diğer kritik minerallerin işlenmesinde Çin’e olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Dünya genelinde lityum kimyasal üretiminin yaklaşık üçte ikisi Çin tarafından gerçekleştiriliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-plans-produce-lithium-1-mln-vehicles-texas-refinery-elon-musk-2023-05-08/ https://www.tesla.com/it_it/blog/tesla-lithium-refinery-groundbreaking
