2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı belli oldu

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2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu. New York Otomobil Fuarı, toplam 6 dalda ödüllerin sahiplerini bulmasıyla birlikte bugün kapılarını basın mensuplarına açtı. Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü XC40 ile kazanan Volvo’nun yüzü bu kez de XC60 ile güldü.

Dünyada yılın otomobili seçilebilmek için Range Rover Velar ve Mazda CX-5 modelleriyle birlikte finale kalan Volvo XC60, rakiplerini geride bırakarak 2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı oldu.

Dünyada Yılın Lüks Otomobili dalında ise Volkswagen Grubu çatısı altında üretilen 3 model kıyasıya rekabet sonrasında finale kalabilmişti: Audi A8, Porsche Cayenne ve Porsche Panamera. Birbirinden iddialı 3 model arasından ödülün kazananı Porsche imzalı iki rakibini geride bırakan Audi A8 oldu.

İşte toplam 6 dalda düzenlenen dünyada yılın otomobili ödüllerinin kazananları;

Dünyada Yılın Otomobili : Volvo XC60

Volvo XC60 Dünyada Yılın Lüks Otomobili : Audi A8

Audi A8 Dünyada Yılın Performans Otomobili : BMW M5

BMW M5 Dünyada Yılın Şehir Otomobili : Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Dünyada Yılın Yeşil Otomobili : Nissan Leaf

Nissan Leaf Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı Ödülü : Range Rover Velar

https://www.carscoops.com/2018/03/new-volvo-xc60-wins-2018-world-car-year-bmw-m5-gets-performance-award/