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2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı belli oldu

2018 New York Otomobil Fuarı, toplam 6 daldan oluşan Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinin sahiplerini bulmasıyla birlikte basın için kapılarını açtı. İşte Dünyada Yılın Otomobili ödülünün sahibi:
1 yıl
5,7b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı belli oldu
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2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu. New York Otomobil Fuarı, toplam 6 dalda ödüllerin sahiplerini bulmasıyla birlikte bugün kapılarını basın mensuplarına açtı. Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü XC40 ile kazanan Volvo’nun yüzü bu kez de XC60 ile güldü.

Dünyada yılın otomobili seçilebilmek için Range Rover Velar ve Mazda CX-5 modelleriyle birlikte finale kalan Volvo XC60, rakiplerini geride bırakarak 2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı oldu.

Dünyada Yılın Lüks Otomobili dalında ise Volkswagen Grubu çatısı altında üretilen 3 model kıyasıya rekabet sonrasında finale kalabilmişti: Audi A8, Porsche Cayenne ve Porsche Panamera. Birbirinden iddialı 3 model arasından ödülün kazananı Porsche imzalı iki rakibini geride bırakan Audi A8 oldu.

İşte toplam 6 dalda düzenlenen dünyada yılın otomobili ödüllerinin kazananları;

  • Dünyada Yılın Otomobili : Volvo XC60
  • Dünyada Yılın Lüks Otomobili : Audi A8
  • Dünyada Yılın Performans Otomobili : BMW M5
  • Dünyada Yılın Şehir Otomobili : Volkswagen Polo
  • Dünyada Yılın Yeşil Otomobili : Nissan Leaf
  • Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı Ödülü : Range Rover Velar

https://www.carscoops.com/2018/03/new-volvo-xc60-wins-2018-world-car-year-bmw-m5-gets-performance-award/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen burgfb
Volvoyu alan zaten 2 sene sonra satarım diye almıyor. Piyasası da yıllardır aynı. Siz araştırmadan mı aldınız bilmiyorum ama volvo nun araçları ömürlük alınır. kar amacıyla alan zarar eder.
Volvoyu alan zaten 2 sene sonra satarım diye almıyor. Piyasası da yıllardır aynı. Siz araştırmadan mı aldınız bilmiyorum ama volvo nun araçları ömürlük alınır....
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10ff 1 yıl
A8 in ne işi var o listede? S serisi olmalıydı. İlginç...
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Bir Sevdadır Türkiye 1 yıl
Şike var fiat doblo olmalıydı
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volkan3156 1 yıl
yakışır
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Baymakli_Dondurma 1 yıl
Biraz ucuz olsa alıcam xc90 volvo yu ama 500 k ne arkadaş bi arabaya 500k nasıl verelim :D
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renega 1 yıl
daha mart bitmedi. neden 2018 en iyisi seçiliyor
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virusneo 1 yıl renega
Çünkü şu anda bir otomobil tanıtılsa piyasaya çıkması en erken temmuz ağustos. Bu durumda 2019 model olmuş olacak, Örneğin mercedes a serisi; geçen ay tanıtıldı ve daha çıkmasına var
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Macella 1 yıl
Garajımda bir tanesi olsa yeter. Aç gözlülüğün lüzumu yok.
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HondatugraL 1 yıl
performans dalında e amg yı m5 e tercih ederim klasik versionda 5 i E ye.
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burgfb 1 yıl
Tırına, kamyonuna neyse de volvonun arabasına bir daha asla . Satana kadar canımız çıktı. Alırım ölene kadar kullanırım niye satayım diyorsanız buyurun size volvo.
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Piêr Dé Sans 1 yıl burgfb
Volvoyu alan zaten 2 sene sonra satarım diye almıyor. Piyasası da yıllardır aynı. Siz araştırmadan mı aldınız bilmiyorum ama volvo nun araçları ömürlük alınır. kar amacıyla alan zarar eder.
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trust06 1 yıl
Fiyatlar pahalı derken poloyu baz almazsınız artık.
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zibidi gonzales 1 yıl
a8 hakettiğini almış
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