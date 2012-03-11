Manyetik diş teli ile dilinizi kullanarak cihazları yönetebileceksiniz

Farklı sebepler nedeniyle felç geçirmiş hastaların en önemli dezavantajı uzuvlarını hareket ettirememek oluyor. Özellikle boyundan aşağısı felç olanlar için bu durum çok daha zor bir hal alıyor.





Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde doçent olarak görev yapan Maysam Ghovanloo ve ekibinin yönettiği Dil Sürüş Sistemi adlı proje, diş teline entegre edilen sensörler sayesinde dil hareketleriyle cihazların uzaktan kumanda edilmesine imkan tanıyor.





Sistemde damakta bulunan diş teline yerleştirilen su geçirmez sensörler, dil üzerine yerleştirilen minik bir mıknatısın hareketlerini takip ediyor ve tekerlekli sandalye hareket ettirme veya fare kullanma gibi işlemleri yerine getirebiliyor. Diş teli içerisinde bir Li-Ion batarya ve şarj olmasını sağlayan indüksiyon bobini bulunuyor.





Dil hareketlerini algılayan sensörler oluşturduğu algoritmayı iPod veya iPhone üzerindeki bir uygulamaya kablosuz olarak gönderiyor. Uygulama, bu algoritmayı yorumladıktan sonra örneğin tekerlekli sandalyeye aktarıyor.





Ekip ayrıca evrensel bir arayüz de hazırladı. Bu arayüzde iPod doğrudan tekerlekli sandalyeye bağlı ve aktarılan bilgiler sandalyenin hareketlerini yönlendiriyor, ayrıca iPod da şarj ediliyor. Sistem, programlanan farklı dil hareketlerini tanımlayabiliyor ve çok sayıda komut bu sayede sisteme işlenebiliyor.





Sistemin geliştirilmesi için Ulusal Sağlık Enstitüsü, Ulusal Bilim Vakfı ve Dana Reeve Vakfı katkıda bulunuyor. İlerleyen aylarda boyundan felçli bireyler deney kapsamına alınacak ve sistem klinik testler için de kurumlara sunulacak.





Ağız içine değil de kafaya monte edilen sensörlerden oluşan ilk versiyonun felçliler tarafından kısa sürede öğrenildiği belirtildi.