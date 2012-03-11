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Manyetik diş teli ile dilinizi kullanarak cihazları yönetebileceksiniz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı sebepler nedeniyle felç geçirmiş hastaların en önemli dezavantajı uzuvlarını hareket ettirememek oluyor. Özellikle boyundan aşağısı felç olanlar için bu durum çok daha zor bir hal alıyor.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde doçent olarak görev yapan Maysam Ghovanloo ve ekibinin yönettiği Dil Sürüş Sistemi adlı proje, diş teline entegre edilen sensörler sayesinde dil hareketleriyle cihazların uzaktan kumanda edilmesine imkan tanıyor.

Sistemde damakta bulunan diş teline yerleştirilen su geçirmez sensörler, dil üzerine yerleştirilen minik bir mıknatısın hareketlerini takip ediyor ve tekerlekli sandalye hareket ettirme veya fare kullanma gibi işlemleri yerine getirebiliyor. Diş teli içerisinde bir Li-Ion batarya ve şarj olmasını sağlayan indüksiyon bobini bulunuyor. 

Dil hareketlerini algılayan sensörler oluşturduğu algoritmayı iPod veya iPhone üzerindeki bir uygulamaya kablosuz olarak gönderiyor. Uygulama, bu algoritmayı yorumladıktan sonra örneğin tekerlekli sandalyeye aktarıyor.

Ekip ayrıca evrensel bir arayüz de hazırladı. Bu arayüzde iPod doğrudan tekerlekli sandalyeye bağlı ve aktarılan bilgiler sandalyenin hareketlerini yönlendiriyor, ayrıca iPod da şarj ediliyor. Sistem, programlanan farklı dil hareketlerini tanımlayabiliyor ve çok sayıda komut bu sayede sisteme işlenebiliyor.

Sistemin geliştirilmesi için Ulusal Sağlık Enstitüsü, Ulusal Bilim Vakfı ve Dana Reeve Vakfı katkıda bulunuyor. İlerleyen aylarda boyundan felçli bireyler deney kapsamına alınacak ve sistem klinik testler için de kurumlara sunulacak.

Ağız içine değil de kafaya monte edilen sensörlerden oluşan ilk versiyonun felçliler tarafından kısa sürede öğrenildiği belirtildi.

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asdfg_1453 7 yıl en beğenilen
Başlığı görünce çok saçma dedim ama içeriği görünce 180 derece döndüm.Çok başarılı.
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Zamazingogo 7 yıl
Ne diyeceğimi bilemedim o derece çok acayip birşey demek ki dildo yapıcaz artık he
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Patria o Muerte 7 yıl
insanlığın teknolojide ne kadar geliştiğinin kanıtlarından birisi. eskiden felçli hastalar ölüme terkedilirken şimdi böyle aletlerin icat edilmesi çok işe yarayacak.
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cray 7 yıl
asdfg_1453
Başlığı görünce çok saçma dedim ama içeriği görünce 180 derece döndüm.Çok başarılı.

Aynen bende :) çok pis çark ettim, kendimi de feci kötü hissettim.
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un momento 7 yıl
Iranli doktorlarin farki bravo
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DH Misafiri 7 yıl
Yararlı bir proje ama neden apple ürünilerine bağlı çalışıyor.Felç geçirmiş bir adama elini kolunu oynatamayan bir adamın ipod'u olacak , öyle mi , kullanabilecek öyle mi? Geçelim bunları .... Bence bu sistemin özgür yazılımla çalışma gerekirdi.
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einhander 7 yıl
muhtesem bır çalışma ınanılmaz
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magicool 7 yıl
çok iyi bir proje tebrikler gerçekten
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refko 7 yıl
İnsan böyle haber duyduğunda: ''Helal olsun!'' diyor.
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4Crumby 7 yıl
Kafama takilan bi kac soru var simdi bu agizdan rahatlikla cikarilip takilan bisey mi cunku dis telleri agizdan cikarilmiyo benim bildigim eger oyleyse adam yemek yerken alet sapitir ayrica kolay cikarilan bisey olmazsa agizda curuk ve bakteri olusumunu da neden olur cok ciddi bir agiz temizligi gerektirir ki felcli bi adamim bunu yapmasi biraz zor olur. Yani iyi dusunulmus ama yine de zahmetli olabilecek bir alet.
1 Yanıt Yanıtla
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MMistanbul 7 yıl 4Crumby
4Crumby

Kafama takilan bi kac soru var simdi bu agizdan rahatlikla cikarilip takilan bisey mi cunku dis telleri agizdan cikarilmiyo benim bildigim eger oyleyse adam yemek yerken alet sapitir ayrica kolay cikarilan bisey olmazsa agizda curuk ve bakteri olusumunu da neden olur cok ciddi bir agiz temizligi gerektirir ki felcli bi adamim bunu yapmasi biraz zor olur. Yani iyi dusunulmus ama yine de zahmetli olabilecek bir alet.

Geliştirilebilir mutlaka. Sanıyorum yemek yerken kapatılabiliyordur.
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alito 7 yıl
tutmaz bu, hele hele Türk insanına asla kullandırtamazsın.
pratiklik sağlaması gereken bir ürün ancak bu kadar kullanışsız olabilir. o kadar çabayı beyin kontrollü yönetim çalışmalarına ayırsalar daha güzel, işlevsel ve zararsız teknolojiler ortaya çıkar.
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xxxrunoxxx 7 yıl
YALARIN
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theJuDGe_41 7 yıl
dille yönlendirme bilgilerni elektrikli sandalyeye göndererek felçli bir hastanın kendi kendini yönlendirmesine yarıyor. Bu açıdan bakınca müthiş bir buluş. Ayrıca geliştirilebilir
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alpa07 7 yıl
vücütları sağlam beyni özürlülere bir cihaz yapılması lazım.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
serkan4411
İgreç Bişi Diycem Ne Geregi Var Parmakla Kontorol Ederiz

Böyle insanlar varken hareketleri kısıtlanmış insanlara özürlü demek haksızlık oluyor.
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