ABD, Çin’e karşı “acımasız” yaptırımlar planlıyor

ABD yeni yaptırımları değerlendiriyor
Aktarılanlara göre ABD, müttefikleri üzerinde baskı kurmak için doğrudan yabancı ürün kuralı ya da FDPR olarak adlandırılan bir önlemi uygulayıp uygulamamayı değerlendiriyor. Bu kural, ülkenin en küçük miktarda bile Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapım ürünlere kontroller getirmesine olanak tanıyor.
ABD’nin halihazırda Çin’e satışlar için şart koştuğu kısıtlı teknolojilerdeki kriterleri ve kapsamı genişleterek şirketlerin ticaret için lisans almalarını zorunlu kılacağı da belirtilenler arasında. Ek olarak spesifik Çinli yarı iletken teknolojilerini geliştiren ve üreten şirketler için de ilave yaptırımlar değerlendiriliyor. Bu ek tedbirler ile mevcut kontrolleri sıkılaştırmak ve Çin'in yonga üreticileri üzerindeki baskının artırılması hedefleniyor. Bunların en nihai amacı ise Çin’in gelişmiş yarı iletken teknolojilerine erişimini sınırlandırmak ve kritik teknoloji üretiminde Çin’i geride tutmak.
ABD her ne kadar hem yerli şirketlerin hem de müttefiklerinde yer alan şirketlerin Çin ile yüksek teknolojili ticaretlerini sınırlamaya çalışıyor olsa da bu tip yaptırımlar ve ticaret engellemeleri tüm taraflara zarar veriyor. Zira Çin, çok büyük bir pazar ve ABD’li şirketler buradaki satışları kaybetmek istemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.