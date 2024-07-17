ABD, Çin’e karşı “acımasız” yaptırımlar planlıyor

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Tam Boyutta Gör ABD ve Çin arasındaki ticari savaş hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Zira ABD yönetiminin müttefiklerine Tokyo Electron Ltd. ve ASML gibi şirketlerin Çin’e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde mevcut en katı ticari kısıtlamaları kullanmayı düşündüğünü söylediği belirtiliyor.

ABD yeni yaptırımları değerlendiriyor

Aktarılanlara göre ABD, müttefikleri üzerinde baskı kurmak için doğrudan yabancı ürün kuralı ya da FDPR olarak adlandırılan bir önlemi uygulayıp uygulamamayı değerlendiriyor. Bu kural, ülkenin en küçük miktarda bile Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapım ürünlere kontroller getirmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Müttefikler tarafından acımasız olarak görülen böyle bir adım, sektör için hayati önem taşıyan çip üretiminde kullanılan litografi makinelerini üreten Japon Tokyo Electron ve Hollandalı ASML'nin Çin'deki işlerini tamamen bitirmek için kullanılabilir. Aynı zamanda ABD, Japonya ve Hollanda da dahil olmak üzere müttefiklerinin halihazırda Çin’e teslim edilmiş olan yarı iletken ekipmanları için servis ve onarım hizmetlerini olabildiğince sınırlandırmak istiyor.

ABD’nin halihazırda Çin’e satışlar için şart koştuğu kısıtlı teknolojilerdeki kriterleri ve kapsamı genişleterek şirketlerin ticaret için lisans almalarını zorunlu kılacağı da belirtilenler arasında. Ek olarak spesifik Çinli yarı iletken teknolojilerini geliştiren ve üreten şirketler için de ilave yaptırımlar değerlendiriliyor. Bu ek tedbirler ile mevcut kontrolleri sıkılaştırmak ve Çin'in yonga üreticileri üzerindeki baskının artırılması hedefleniyor. Bunların en nihai amacı ise Çin’in gelişmiş yarı iletken teknolojilerine erişimini sınırlandırmak ve kritik teknoloji üretiminde Çin’i geride tutmak.

ABD her ne kadar hem yerli şirketlerin hem de müttefiklerinde yer alan şirketlerin Çin ile yüksek teknolojili ticaretlerini sınırlamaya çalışıyor olsa da bu tip yaptırımlar ve ticaret engellemeleri tüm taraflara zarar veriyor. Zira Çin, çok büyük bir pazar ve ABD’li şirketler buradaki satışları kaybetmek istemiyor.

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