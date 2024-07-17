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    ABD, Çin’e karşı “acımasız” yaptırımlar planlıyor

    Yeni bir rapora göre ABD, Çin'in yarı iletken endüstrisine karşı daha sert ticari sınırlamalar getirmeyi değerlendiriyor. Yeni yaptırımların acımasız olacağı belirtiliyor.
    ABD, Çin’e karşı “acımasız” yaptırımlar planlıyor Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin arasındaki ticari savaş hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Zira ABD yönetiminin müttefiklerine Tokyo Electron Ltd. ve ASML gibi şirketlerin Çin’e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde mevcut en katı ticari kısıtlamaları kullanmayı düşündüğünü söylediği belirtiliyor.

    ABD yeni yaptırımları değerlendiriyor

    Aktarılanlara göre ABD, müttefikleri üzerinde baskı kurmak için doğrudan yabancı ürün kuralı ya da FDPR olarak adlandırılan bir önlemi uygulayıp uygulamamayı değerlendiriyor. Bu kural, ülkenin en küçük miktarda bile Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapım ürünlere kontroller getirmesine olanak tanıyor.

    ABD, Çin’e karşı “acımasız” yaptırımlar planlıyor Tam Boyutta Gör
    Müttefikler tarafından acımasız olarak görülen böyle bir adım, sektör için hayati önem taşıyan çip üretiminde kullanılan litografi makinelerini üreten Japon Tokyo Electron ve Hollandalı ASML'nin Çin'deki işlerini tamamen bitirmek için kullanılabilir. Aynı zamanda ABD, Japonya ve Hollanda da dahil olmak üzere müttefiklerinin halihazırda Çin’e teslim edilmiş olan yarı iletken ekipmanları için servis ve onarım hizmetlerini olabildiğince sınırlandırmak istiyor.

    ABD’nin halihazırda Çin’e satışlar için şart koştuğu kısıtlı teknolojilerdeki kriterleri ve kapsamı genişleterek şirketlerin ticaret için lisans almalarını zorunlu kılacağı da belirtilenler arasında. Ek olarak spesifik Çinli yarı iletken teknolojilerini geliştiren ve üreten şirketler için de ilave yaptırımlar değerlendiriliyor. Bu ek tedbirler ile mevcut kontrolleri sıkılaştırmak ve Çin'in yonga üreticileri üzerindeki baskının artırılması hedefleniyor. Bunların en nihai amacı ise Çin’in gelişmiş yarı iletken teknolojilerine erişimini sınırlandırmak ve kritik teknoloji üretiminde Çin’i geride tutmak.

    ABD her ne kadar hem yerli şirketlerin hem de müttefiklerinde yer alan şirketlerin Çin ile yüksek teknolojili ticaretlerini sınırlamaya çalışıyor olsa da bu tip yaptırımlar ve ticaret engellemeleri tüm taraflara zarar veriyor. Zira Çin, çok büyük bir pazar ve ABD’li şirketler buradaki satışları kaybetmek istemiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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