Tesla, gelecek yıl insansı robotları kullanmaya başlayacak

İnsansılar 2025'te Tesla'nın fabrikalarında
Musk, yaptığı açıklamada Tesla'nın robotu önce şirket içi kullanım için kullanacağını ve ardından 2026 yılında diğer şirketler için üretmeyi hedeflediğini söyledi. Elektrikli araç üreticisi Tesla, robotik ve yapay zeka alanlarına yayılma çabalarının bir parçası olarak birkaç yıldır robot üzerinde çalışıyordu. Musk, 2022 yılında Optimus adlı insansı robotun birkaç adım atan, kalabalığa el sallayan ve temel dans hareketleri yapan bir prototip versiyonunu göstermişti. O zamandan bu yana Optimus büyük gelişimler gösterdi. Şimdi ise Tesla, robotların otomobillerini daha verimli bir şekilde üretmeye, zor işleri tamamlamaya ve işgücü eksikliğini azaltmaya yardımcı olmasını istiyor.
Tesla haricinde insansı robotlar üzerinde çalışan çok sayıda firma bulunuyor. BMW ve Volkswagen robotları halihazırda deniyor. Hyundai ise ikonik Atlas robotunun üreticisi Boston Dynamics’in sahibi konumunda ve otomotiv için planlar geliştiriyor. Bunlar dışında Figure AI, Sanctuary AI, 1X, Boston Dynamics, Unitree ve Apptronik gibi ciddi girişimler de insansı robotlar üretiyor. Tesla ve Elon Musk ise rakiplerinin aksine robotları sadece otomotiv değil bir insan eşlikçisi olarak da konumlandırıyor. Bu nedenle Optimus’un Tesla’yı 20 trilyon dolardan daha değerli bir şirket haline getireceğine inanıyor Musk.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.