Tesla, gelecek yıl insansı robotları kullanmaya başlayacak

Tam Boyutta Gör Tesla, bir süredir insansı robotu Optimus’un üzerinde çalışıyor ve sürekli olarak robotu hem donanım hem de yazılımsal olarak geliştiriyor. Firma ayrıca bazı tesislerinde robotu deniyor. Öte yandan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki yıl şirket içinde kullanılmak üzere düşük miktarlı üretimdeki insansı robotlara sahip olacağını söyledi.

İnsansılar 2025'te Tesla'nın fabrikalarında

Musk, yaptığı açıklamada Tesla'nın robotu önce şirket içi kullanım için kullanacağını ve ardından 2026 yılında diğer şirketler için üretmeyi hedeflediğini söyledi. Elektrikli araç üreticisi Tesla, robotik ve yapay zeka alanlarına yayılma çabalarının bir parçası olarak birkaç yıldır robot üzerinde çalışıyordu. Musk, 2022 yılında Optimus adlı insansı robotun birkaç adım atan, kalabalığa el sallayan ve temel dans hareketleri yapan bir prototip versiyonunu göstermişti. O zamandan bu yana Optimus büyük gelişimler gösterdi. Şimdi ise Tesla, robotların otomobillerini daha verimli bir şekilde üretmeye, zor işleri tamamlamaya ve işgücü eksikliğini azaltmaya yardımcı olmasını istiyor.

Tam Boyutta Gör Ancak Musk’ın herhangi bir zaman tahmini verme konusunda pek olumlu bir sicili yok. Zira bu yılın başlarında Optimus'un bu yılın sonuna kadar fabrika görevlerini tamamlayabileceğini ve gelecek yıl satışa çıkabileceğini söylemişti. Öte yandan robotların 20.000 doların altında bir fiyata sahip olması isteniyor. Robotların konuşma kabiliyetine sahip olması ve suiistimalleri önlemek için güvenlik önlemleri içermesi bekleniyor

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Tesla haricinde insansı robotlar üzerinde çalışan çok sayıda firma bulunuyor. BMW ve Volkswagen robotları halihazırda deniyor. Hyundai ise ikonik Atlas robotunun üreticisi Boston Dynamics’in sahibi konumunda ve otomotiv için planlar geliştiriyor. Bunlar dışında Figure AI, Sanctuary AI, 1X, Boston Dynamics, Unitree ve Apptronik gibi ciddi girişimler de insansı robotlar üretiyor. Tesla ve Elon Musk ise rakiplerinin aksine robotları sadece otomotiv değil bir insan eşlikçisi olarak da konumlandırıyor. Bu nedenle Optimus’un Tesla’yı 20 trilyon dolardan daha değerli bir şirket haline getireceğine inanıyor Musk.

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Tesla, gelecek yıl insansı robotları kullanmaya başlayacak