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    Anlık Bildirim

    Tesla, gelecek yıl insansı robotları kullanmaya başlayacak

    Tesla CEO’su Elon Musk pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tesla'nın gelecek yıl şirketin iç kullanım için düşük miktarlı üretimde olan insansı robot Optimus’u kullanmaya başlayacağı söyledi.
    Tesla, gelecek yıl insansı robotları kullanmaya başlayacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, bir süredir insansı robotu Optimus’un üzerinde çalışıyor ve sürekli olarak robotu hem donanım hem de yazılımsal olarak geliştiriyor. Firma ayrıca bazı tesislerinde robotu deniyor. Öte yandan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki yıl şirket içinde kullanılmak üzere düşük miktarlı üretimdeki insansı robotlara sahip olacağını söyledi.

    İnsansılar 2025'te Tesla'nın fabrikalarında

    Musk, yaptığı açıklamada Tesla'nın robotu önce şirket içi kullanım için kullanacağını ve ardından 2026 yılında diğer şirketler için üretmeyi hedeflediğini söyledi. Elektrikli araç üreticisi Tesla, robotik ve yapay zeka alanlarına yayılma çabalarının bir parçası olarak birkaç yıldır robot üzerinde çalışıyordu. Musk, 2022 yılında Optimus adlı insansı robotun birkaç adım atan, kalabalığa el sallayan ve temel dans hareketleri yapan bir prototip versiyonunu göstermişti. O zamandan bu yana Optimus büyük gelişimler gösterdi. Şimdi ise Tesla, robotların otomobillerini daha verimli bir şekilde üretmeye, zor işleri tamamlamaya ve işgücü eksikliğini azaltmaya yardımcı olmasını istiyor.

    Tesla, gelecek yıl insansı robotları kullanmaya başlayacak Tam Boyutta Gör
    Ancak Musk’ın herhangi bir zaman tahmini verme konusunda pek olumlu bir sicili yok. Zira bu yılın başlarında Optimus'un bu yılın sonuna kadar fabrika görevlerini tamamlayabileceğini ve gelecek yıl satışa çıkabileceğini söylemişti. Öte yandan robotların 20.000 doların altında bir fiyata sahip olması isteniyor. Robotların konuşma kabiliyetine sahip olması ve suiistimalleri önlemek için güvenlik önlemleri içermesi bekleniyor

    Tesla haricinde insansı robotlar üzerinde çalışan çok sayıda firma bulunuyor. BMW ve Volkswagen robotları halihazırda deniyor. Hyundai ise ikonik Atlas robotunun üreticisi Boston Dynamics’in sahibi konumunda ve otomotiv için planlar geliştiriyor. Bunlar dışında Figure AI, Sanctuary AI, 1X, Boston Dynamics, Unitree ve Apptronik gibi ciddi girişimler de insansı robotlar üretiyor. Tesla ve Elon Musk ise rakiplerinin aksine robotları sadece otomotiv değil bir insan eşlikçisi olarak da konumlandırıyor. Bu nedenle Optimus’un Tesla’yı 20 trilyon dolardan daha değerli bir şirket haline getireceğine inanıyor Musk.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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