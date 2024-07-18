TSMC, yapay zeka sayesinde tüm beklentileri aştı

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Tam Boyutta Gör TSMC, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapay zekaya olan talebin yüksek devam etmesiyle birlikte firma, ikinci çeyrekte tüm gelir ve kar beklentilerini aştı. TSMC, her ne kadar Samsung ve Intel gibi rakiplerle yarışsa da akıllı telefonlardan yapay zeka uygulamalarına kadar her şeyde bulunan gelişmiş çiplerin dünyadaki ana üreticisi konumunda olmaya devam ediyor.

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TSMC’nin müşterileri arasında rakibi Intel de dahil olmak üzere Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm ve MediaTek gibi devler yer alıyor. Bu firmalar son teknoloji işlemcilerden akıllı telefonlara ve veri merkezlerine uzanan çok geniş bir yelpazede ürünlere sahipler. Özellikle yapay zeka veri merkezlerine ve buralarda kullanılan çiplere olan talep güçlü seyrederken TSMC, yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) beklentilerin üstünde bir şekilde 20,82 milyar dolar gelir bildirdi. Firmanın net geliri ise 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TSMC gelirinin bir yıl öncesine göre yüzde 40,1, net gelirinin ise yüzde 36,3 artırdığını bildirdi. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su C.C. Wei, yaptığı açıklamada 3 nanometre (nm) ve 5 nm süreç teknolojilerine yönelik güçlü talebin sonuçlarda etkili olduğunu söyledi. Wei aynı zamanda TSMC’nin arz-talep dengesine ulaşmaya çalıştığını ancak talebin çok yüksek olması nedeniyle karşılamakta zorlandıklarını belirtti.

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre TSMC, 2025 yılına kadar talebin yüksek, arzın ise bunu ucu ucuna karşılayacak seviyede olmasını bekliyor. TSMC halihazırda 3nm sürecinde çipler üretiyor ve bu süreç teknolojisini yeni revizyonlarla geliştiriyor. Firma 2025 yılında 2nm çiplerin seri üretimine de başlamayı hedefliyor. Muhtemelen ilk 2nm çipler iPhone 17 serisinde kullanılacak. Geleneksel olarak daha küçük “nm” boyotu çiplerin daha güçlü ve verimli olmasını sağlıyor.

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TSMC yılın üçüncü çeyreğinde de yine akıllı telefon ve yapay zeka ile birlikte güçlü olmayı bekliyor. Firma, içinde bulunduğumuz çeyrekte gelirinin 22,4 milyar dolar ile 23,2 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte 17,3 milyar dolar gelir elde edildiği düşünülürse TSMC, yıldan yılda yüzde 34’lük bir artış bekliyor diyebiliriz. TSMC aynı zamanda 5nm (N5) üretim kapasitesini kademeli bir şekilde 3nm (N3) üretime dönüştürmeye de çalışıyor.

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TSMC, yapay zeka sayesinde tüm beklentileri aştı