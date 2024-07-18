TSMC, yapay zeka sayesinde tüm beklentileri aştı

TSMC, kasayı doldurdu
TSMC’nin müşterileri arasında rakibi Intel de dahil olmak üzere Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm ve MediaTek gibi devler yer alıyor. Bu firmalar son teknoloji işlemcilerden akıllı telefonlara ve veri merkezlerine uzanan çok geniş bir yelpazede ürünlere sahipler. Özellikle yapay zeka veri merkezlerine ve buralarda kullanılan çiplere olan talep güçlü seyrederken TSMC, yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) beklentilerin üstünde bir şekilde 20,82 milyar dolar gelir bildirdi. Firmanın net geliri ise 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
TSMC gelirinin bir yıl öncesine göre yüzde 40,1, net gelirinin ise yüzde 36,3 artırdığını bildirdi. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su C.C. Wei, yaptığı açıklamada 3 nanometre (nm) ve 5 nm süreç teknolojilerine yönelik güçlü talebin sonuçlarda etkili olduğunu söyledi. Wei aynı zamanda TSMC’nin arz-talep dengesine ulaşmaya çalıştığını ancak talebin çok yüksek olması nedeniyle karşılamakta zorlandıklarını belirtti.
TSMC yılın üçüncü çeyreğinde de yine akıllı telefon ve yapay zeka ile birlikte güçlü olmayı bekliyor. Firma, içinde bulunduğumuz çeyrekte gelirinin 22,4 milyar dolar ile 23,2 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte 17,3 milyar dolar gelir elde edildiği düşünülürse TSMC, yıldan yılda yüzde 34’lük bir artış bekliyor diyebiliriz. TSMC aynı zamanda 5nm (N5) üretim kapasitesini kademeli bir şekilde 3nm (N3) üretime dönüştürmeye de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.