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    TSMC, yapay zeka sayesinde tüm beklentileri aştı

    Yapay zekaya olan yoğun talep nedeniyle çip üretim devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company veya bilindik adıyla TSMC, tüm beklentileri aşan gelir ve kar bildirdi.
    TSMC, yapay zeka sayesinde tüm beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    TSMC, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapay zekaya olan talebin yüksek devam etmesiyle birlikte firma, ikinci çeyrekte tüm gelir ve kar beklentilerini aştı. TSMC, her ne kadar Samsung ve Intel gibi rakiplerle yarışsa da akıllı telefonlardan yapay zeka uygulamalarına kadar her şeyde bulunan gelişmiş çiplerin dünyadaki ana üreticisi konumunda olmaya devam ediyor.

    TSMC, kasayı doldurdu

    TSMC’nin müşterileri arasında rakibi Intel de dahil olmak üzere Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm ve MediaTek gibi devler yer alıyor. Bu firmalar son teknoloji işlemcilerden akıllı telefonlara ve veri merkezlerine uzanan çok geniş bir yelpazede ürünlere sahipler. Özellikle yapay zeka veri merkezlerine ve buralarda kullanılan çiplere olan talep güçlü seyrederken TSMC, yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) beklentilerin üstünde bir şekilde 20,82 milyar dolar gelir bildirdi. Firmanın net geliri ise 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    TSMC gelirinin bir yıl öncesine göre yüzde 40,1, net gelirinin ise yüzde 36,3 artırdığını bildirdi. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su C.C. Wei, yaptığı açıklamada 3 nanometre (nm) ve 5 nm süreç teknolojilerine yönelik güçlü talebin sonuçlarda etkili olduğunu söyledi. Wei aynı zamanda TSMC’nin arz-talep dengesine ulaşmaya çalıştığını ancak talebin çok yüksek olması nedeniyle karşılamakta zorlandıklarını belirtti.

    TSMC, yapay zeka sayesinde tüm beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre TSMC, 2025 yılına kadar talebin yüksek, arzın ise bunu ucu ucuna karşılayacak seviyede olmasını bekliyor. TSMC halihazırda 3nm sürecinde çipler üretiyor ve bu süreç teknolojisini yeni revizyonlarla geliştiriyor. Firma 2025 yılında 2nm çiplerin seri üretimine de başlamayı hedefliyor. Muhtemelen ilk 2nm çipler iPhone 17 serisinde kullanılacak. Geleneksel olarak daha küçük “nm” boyotu çiplerin daha güçlü ve verimli olmasını sağlıyor.

    TSMC yılın üçüncü çeyreğinde de yine akıllı telefon ve yapay zeka ile birlikte güçlü olmayı bekliyor. Firma, içinde bulunduğumuz çeyrekte gelirinin 22,4 milyar dolar ile 23,2 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte 17,3 milyar dolar gelir elde edildiği düşünülürse TSMC, yıldan yılda yüzde 34’lük bir artış bekliyor diyebiliriz. TSMC aynı zamanda 5nm (N5) üretim kapasitesini kademeli bir şekilde 3nm (N3)  üretime dönüştürmeye de çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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