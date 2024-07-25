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    2024 Paris olimpiyatları hakkında her şey: Ne zaman başlayacak, hangi kanal verecek?

    2024 Paris olimpiyatları geldi çattı. Peki olimpiyatlar ne zaman başlıyor ve Paris olimpiyatları hangi kanalda? Tüm merak edilenler ve Paris olimpiyatları programı burada:
    2024 Paris olimpiyatları: Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Tam Boyutta Gör
    2024 Yaz Olimpiyatları veya resmi adıyla Games of the XXXIII Olympiad için artık sadece saatler kaldı. Bu yıl Paris’te düzenlenecek olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, böylelikle tam 100 yıl sonra Fransa’nın başkentine dönmüş olacak. "Made for Sharing" (Paylaşmak için Yapıldı) olarak belirlenen mottosu ile Paris olimpiyatlarında binlerce sporcu yarışacak. Peki olimpiyatlar ne zaman zaman başlayacak? Paris olimpiyatları hangi kanalda diye merak edenler için tüm detaylar içeriğimizde:

    Olimpiyatlar ne zaman zaman başlayacak ❓

    Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayacak. 2024 Olimpiyatları, Türkiye saati ile 20.30'da yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. Olimpiyat oyunları 11 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

    Paris olimpiyatları hangi kanalda izlenecek 🤔

    Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na 206 ülke toplamda 10.714 sporcu ile katılacak. Olimpiyatlarda 329 etkinlik (32 branş 48 dal) gerçekleştirilecek. Olimpiyat oyunları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’den yayınlanacak. Ayrıca Warner Bros. Discovery (WBD) çatısı altındaki Eurosport da olimpiyatları naklen verecek.

    Paris olimpiyatları Türkiye programı📌

    Paris Olimpiyatları’nda Türkiye kafilesinde 18 branşta toplam 102 sporcu (54 kadın, 48 erkek) madalya için mücadele edecek. Paris Olimpiyatları açılış töreni kapsamında Türkiye 191. sıradan geçiş yapacak.

    Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yarışma programı kapsamında Türkiye, Cuma günü yapılacak açılış öncesi, Türkiye okçuluk takımı sıralama atışları için seyirci karşısına çıktı. Türkiye’ye okçulukta ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz, bir kez daha altın madalya için mücadele edecek.

    Türkiye Kadın Voleybol Takımı ise madalya için ilk kez 29 Temmuz Pazartesi sahaya çıkacak. Türkiye, dünya sıralamasında Brezilya ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

    Boksta, Buse Naz Çakıroğlu 1 Ağustos’ta ringe çıkacak. Güreşte ise Kadınlar 76 kg’da Yasemin Adar, 10 Ağustos’ta ringde olacak. Atletizm de yine 1 Ağustos’ta yürüyüş yarışı ile başlayacak. Atletizmde Türkiye'nin 10 sporcusu bulunuyor ve stadyum müsabakaları 2 Ağustos’ta başlıyor.

    Türkiye adına yarışacak tüm sporcuları ve müsabaka saatlerini BURADAKİ çizelgeden takip edebilirsiniz.

    Bu arada Paris Olimpiyatları basketbol müsabakaları 27 Temmuz’da başlayacak. A Milli Basketbol takımlarımız olimpiyat oyunlarında olmayacak. Paris Olimpiyatları futbol karşılaşmaları ise geçtiğimiz gün başladı. Burada da Milli Takım bulunmamakta.

    Türkiye’nin katılımı düştü 📉

    2024 Paris olimpiyatları: Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Tam Boyutta Gör
    Belirttiğimiz gibi Türkiye, Paris Olimpiyat Oyunları’na 102 sporcu ile katılım gösteriyor. Tarihinin en yüksek katılımını 114 sporcuyla 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda sağlayan Türkiye, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 103, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise 108 sporcu ile mücadele etmişti. Dolayısıyla katılım, son 3 opilmiyatın gerisinde.

    Türkiye’nin olimpiyat başarısı

    Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde ilk madalyasını kazandığı 1936 ile son yapılan olimpiyat olan 2020 arasında 41 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazandı. Türkiye bütün madalyaları Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kazanmış, 1936'dan beri sporcu gönderdiği Kış Olimpiyat Oyunları'nda ise henüz madalya kazanamadı.

    Türkiye katıldığı 23 olimpiyattan 18'inde madalya kazanırken en çok madalya kazanılan olimpiyatlar 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz kazanılan 1948 Londra, 7 altın, 2 gümüş kazanılan 1960 Roma ve 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya kazanılan 2020 Tokyo oldu. En çok madalya kazanılan sporlar ise 29 altın, 18 gümüş, 19 bronzla güreş ve 8 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla halter.

    Etkinlikler Paris’te 🗼

    2024 Paris olimpiyatları: Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Tam Boyutta Gör
    Olimpiyat etkinliklerinin çoğu Paris şehri ve komşu şehirler Saint-Denis, Le Bourget, Nanterre, Versailles ve Vaires-sur-Marne dahil olmak üzere metropol bölgesinde yapılacak.
    2024 Paris olimpiyatları: Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Tam Boyutta Gör
    Sporcular bu şehirlerdeki mekanlarda yarışacak. Kazananlar ise Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için hazırlanan ve ön yüzünde Eyfel Kulesi'nin orijinal inşaatından çıkarılan hurda demirden altıgen şeklinde bir jeton bulunan ve üzerine Oyunların logosunun işlendiği madalyalara sahip olacak. Madalyaların arka yüzünde Yunan zafer tanrıçası Nike bulunacak.

     

    2024 Paris Olimpiyatları’nda da altı çizilen ekolojik sorumluluk, ilk kez 2012 Londra Olimpiyatları’nda gündeme gelmişti. Fransız organizatörler bu senekinin, en düşük karbon ayak izine sahip, en yeşil Olimpiyatlar olacağını iddia ediyor.

    2024 Paris olimpiyatları: Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Tam Boyutta Gör
    Son olarak Frigler, Paris 2024 Olimpiyat (solda) ve Paralimpik Oyunlarının (sağda) resmi maskotları olacak. Frigler, tarihi bir Fransız özgürlük ve hürriyet sembolü olan bir çift antropomorfik Frig şapkasını ifade ediyor. İki maskotun ortak sloganı ise “Tek başımıza daha hızlı gideriz, ama birlikte daha ileri gideriz” olarak belirlendi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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