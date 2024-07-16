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    Yurt dışı çıkış harcı yüzde 230 zamlanarak 500 TL oldu: Her yıl artacak

    Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına çalışmalar tamamlandığı açıklandı. Bu paketin içinde yer alan yurt dışı çıkış harcı ise 500 TL oldu.
    Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu: Her yıl artacak Tam Boyutta Gör
    Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına çalışmalar tamamlandığı açıklanırken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu sorusuna son cevabı verdi. Güler, basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada yurt dışı çıkış harç tutarının 500 TL olarak güncellendiğini belirtti.

    Yurt dışı çıkış harcına yüzde 230 zam

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarı 150 TL seviyesinden yüzde 230 oranında zamlanarak 500 TL seviyesine çıkartıldı. Abdullah Güler, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz. 500 TL olarak belirliyoruz. Böyle harç tutarı yeniden değerleme oranı ile artırılacaktır.” Yeni veri paketine göre yurt dışı harç tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

    Geçtiğimiz ay yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL veya 3.000 TL olabileceğine dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Öte yandan yurt dışına çıkış harcı uygulaması ilk olarak 1 Ağustos 2001'de başlamıştı. O tarihte harç bedeli 50 ABD doları karşılığı Türk lirasıydı. Harç bedeli 1 Nisan 2007'de 15 Türk lirası, 1 Ağustos 2019'da 50 Türk lirası ve 18 Mart 2022'de 150 Türk lirası olmuştu.

    Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

    Yurt dışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine nakit veya kredi kartıyla ödeniyor.

    Kimle muaf?

    Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar ise şu şekilde;

    • KKTC’ye giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
    • 7 yaş altı çocuklar
    • Yurt dışında oturma izni ya da vatandaşlığı bulunanlar
    • Yurt dışına ticari bir amaçla görevli olarak seyahat edenler (uluslararası deniz yolu ve hava yolu çalışanları vb.)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    vergi, zam ve
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