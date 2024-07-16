Yurt dışı çıkış harcı yüzde 230 zamlanarak 500 TL oldu: Her yıl artacak

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 230 zam
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarı 150 TL seviyesinden yüzde 230 oranında zamlanarak 500 TL seviyesine çıkartıldı. Abdullah Güler, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz. 500 TL olarak belirliyoruz. Böyle harç tutarı yeniden değerleme oranı ile artırılacaktır.” Yeni veri paketine göre yurt dışı harç tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.
Geçtiğimiz ay yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL veya 3.000 TL olabileceğine dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Öte yandan yurt dışına çıkış harcı uygulaması ilk olarak 1 Ağustos 2001'de başlamıştı. O tarihte harç bedeli 50 ABD doları karşılığı Türk lirasıydı. Harç bedeli 1 Nisan 2007'de 15 Türk lirası, 1 Ağustos 2019'da 50 Türk lirası ve 18 Mart 2022'de 150 Türk lirası olmuştu.
Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?
Yurt dışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine nakit veya kredi kartıyla ödeniyor.
Kimle muaf?
Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar ise şu şekilde;
- KKTC’ye giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
- 7 yaş altı çocuklar
- Yurt dışında oturma izni ya da vatandaşlığı bulunanlar
- Yurt dışına ticari bir amaçla görevli olarak seyahat edenler (uluslararası deniz yolu ve hava yolu çalışanları vb.)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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