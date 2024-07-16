Yurt dışı çıkış harcı yüzde 230 zamlanarak 500 TL oldu: Her yıl artacak

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Tam Boyutta Gör Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına çalışmalar tamamlandığı açıklanırken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu sorusuna son cevabı verdi. Güler, basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada yurt dışı çıkış harç tutarının 500 TL olarak güncellendiğini belirtti.

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 230 zam

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarı 150 TL seviyesinden yüzde 230 oranında zamlanarak 500 TL seviyesine çıkartıldı. Abdullah Güler, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz. 500 TL olarak belirliyoruz. Böyle harç tutarı yeniden değerleme oranı ile artırılacaktır.” Yeni veri paketine göre yurt dışı harç tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Geçtiğimiz ay yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL veya 3.000 TL olabileceğine dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Öte yandan yurt dışına çıkış harcı uygulaması ilk olarak 1 Ağustos 2001'de başlamıştı. O tarihte harç bedeli 50 ABD doları karşılığı Türk lirasıydı. Harç bedeli 1 Nisan 2007'de 15 Türk lirası, 1 Ağustos 2019'da 50 Türk lirası ve 18 Mart 2022'de 150 Türk lirası olmuştu.

Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

Yurt dışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine nakit veya kredi kartıyla ödeniyor.

Kimle muaf?

Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar ise şu şekilde;

KKTC’ye giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

7 yaş altı çocuklar

Yurt dışında oturma izni ya da vatandaşlığı bulunanlar

Yurt dışına ticari bir amaçla görevli olarak seyahat edenler (uluslararası deniz yolu ve hava yolu çalışanları vb.)

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Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu: Her yıl artacak