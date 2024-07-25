Karşınızda “dünyanın ilk” otonom yol üstü teslimat robotu

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Tam Boyutta Gör Otonom teslimat teknolojisinde önemli bir adım atan robotik ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Vayu Robotics, dünyanın ilk yol üstü teslimat robotu Vayu One’ı tanıttı. Otonom hareket edebilen robot hem mağazalarda hem de sokaklarda hareket edebiliyor.

Teslimatları robotlar yapacak

Vayu Robotics, robotunu etkileyici bir şekilde tanıtırken aynı zamanda adını açıklamadığı büyük bir e-ticaret şirketiyle ultra hızlı ürün teslimatı sağlamak adında 2.500 adetlik Vayu One robot için bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Bel yüksekliğinde ve yaklaşık 1.8 metre boyundaki robot, birden fazla varış noktasına farklı boyutlarda birden fazla paketi taşıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Otonom olarak hareket edebilen Vayu One, LİDAR yerine çok sayıda kameradan yardım alıyor. Bu kameralar aynı zamanda yapay zeka mobilite yazılımıyla destekleniyor. Ek olarak sesli komutlara yanıt verebiliyor. Robot, yaklaşık 10 km/s hıza çıkabiliyor ve tek seferde 40 kilogram yük taşıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Vayu One, önceden haritalandırılmış yollara ihtiyaç duymuyor. Haliyle şehirlerde ve sokaklarda otonom olarak adreslere ulaşabiliyor. Devasa mağazalarda da kullanıma uygun ancak asıl amaç yol üstü teslimatlar.

Tesla, gelecek yıl insansı robotları kullanmaya başlayacak 1 gün önce eklendi

Teslimat teknolojileri esasında giderek yaygınlaşıyor ve gidilen yolun gelecekte insanların olmadığı bir yol olduğu görünüyor. Amazon ve Walmart gibi devler hızın önemli olduğu teslimatlar için dronları kullanmaya başlamış durumda. Nispeten daha küçük ve dayanıklı olan, ancak dronların kapasitesini aşan ağırlıktaki ürünler ise Vayu One gibi robotlar ile evlere iletilecek. Büyük ve ağır paketler ise muhtemelen birkaç yıl daha insan operatörlü araçlar ile dağıtılacak.

Tam Boyutta Gör Vayu One tarafındaki tek sorun ise teslimatın doğrudan kapınıza olmaması. Araç, siparişinizi binanın önüne, bazı durumlarda muhtemelen kaldırıma bırakacak ve oradan almanız gerekecek. Türkiye gibi yüksek katlı binaların olduğu şehirlerde en ideal çözüm bu olmayacaktır. Ancak banliyöler için oldukça işlevsel olabilir.

Ek olarak kaldırımlarda ve yollarda Starship Technologies'in kendi robotu ve Nuro’nun R2 ve R3 robotları da aslında benzer şekillerde teslimat yapabiliyor. Dolayısıyla Vayu One'ın nasıl dünyanın ilk yol üzeri teslimat robotu olduğu merak konusu ancak firma bu şekilde kullanıyor.

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