Karşınızda “dünyanın ilk” otonom yol üstü teslimat robotu

Teslimatları robotlar yapacak
Vayu Robotics, robotunu etkileyici bir şekilde tanıtırken aynı zamanda adını açıklamadığı büyük bir e-ticaret şirketiyle ultra hızlı ürün teslimatı sağlamak adında 2.500 adetlik Vayu One robot için bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Bel yüksekliğinde ve yaklaşık 1.8 metre boyundaki robot, birden fazla varış noktasına farklı boyutlarda birden fazla paketi taşıyabiliyor.
Teslimat teknolojileri esasında giderek yaygınlaşıyor ve gidilen yolun gelecekte insanların olmadığı bir yol olduğu görünüyor. Amazon ve Walmart gibi devler hızın önemli olduğu teslimatlar için dronları kullanmaya başlamış durumda. Nispeten daha küçük ve dayanıklı olan, ancak dronların kapasitesini aşan ağırlıktaki ürünler ise Vayu One gibi robotlar ile evlere iletilecek. Büyük ve ağır paketler ise muhtemelen birkaç yıl daha insan operatörlü araçlar ile dağıtılacak.
Ek olarak kaldırımlarda ve yollarda Starship Technologies'in kendi robotu ve Nuro’nun R2 ve R3 robotları da aslında benzer şekillerde teslimat yapabiliyor. Dolayısıyla Vayu One'ın nasıl dünyanın ilk yol üzeri teslimat robotu olduğu merak konusu ancak firma bu şekilde kullanıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/vayu-unveils-vayu-one-road-delivery-robot https://www.vayurobotics.com/press-releases/vayu-robotics-debuts-the-worlds-first-on-road-delivery-robot-powered-by-ai-robotics-foundation-models Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.