Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Karşınızda “dünyanın ilk” otonom yol üstü teslimat robotu

    ABD merkezli Vayu Robotics, kısa bir süre önce dünyanın ilk yol üstü teslimat robotu Vayu One’ı tanıttı. Otonom hareket edebilen robot, yaklaşık 40 kilogram yük taşıyabiliyor.
    Karşınızda “dünyanın ilk” otonom yol üstü teslimat robotu Tam Boyutta Gör
    Otonom teslimat teknolojisinde önemli bir adım atan robotik ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Vayu Robotics, dünyanın ilk yol üstü teslimat robotu Vayu One’ı tanıttı. Otonom hareket edebilen robot hem mağazalarda hem de sokaklarda hareket edebiliyor.

    Teslimatları robotlar yapacak

    Vayu Robotics, robotunu etkileyici bir şekilde tanıtırken aynı zamanda adını açıklamadığı büyük bir e-ticaret şirketiyle ultra hızlı ürün teslimatı sağlamak adında 2.500 adetlik Vayu One robot için bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Bel yüksekliğinde ve yaklaşık 1.8 metre boyundaki robot, birden fazla varış noktasına farklı boyutlarda birden fazla paketi taşıyabiliyor.

    Karşınızda “dünyanın ilk” otonom yol üstü teslimat robotu Tam Boyutta Gör
    Otonom olarak hareket edebilen Vayu One, LİDAR yerine çok sayıda kameradan yardım alıyor. Bu kameralar aynı zamanda yapay zeka mobilite yazılımıyla destekleniyor. Ek olarak sesli komutlara yanıt verebiliyor. Robot, yaklaşık 10 km/s hıza çıkabiliyor ve tek seferde 40 kilogram yük taşıyabiliyor.
    Karşınızda “dünyanın ilk” otonom yol üstü teslimat robotu Tam Boyutta Gör
    Vayu One, önceden haritalandırılmış yollara ihtiyaç duymuyor. Haliyle şehirlerde ve sokaklarda otonom olarak adreslere ulaşabiliyor. Devasa mağazalarda da kullanıma uygun ancak asıl amaç yol üstü teslimatlar.

    Teslimat teknolojileri esasında giderek yaygınlaşıyor ve gidilen yolun gelecekte insanların olmadığı bir yol olduğu görünüyor. Amazon ve Walmart gibi devler hızın önemli olduğu teslimatlar için dronları kullanmaya başlamış durumda. Nispeten daha küçük ve dayanıklı olan, ancak dronların kapasitesini aşan ağırlıktaki ürünler ise Vayu One gibi robotlar ile evlere iletilecek. Büyük ve ağır paketler ise muhtemelen birkaç yıl daha insan operatörlü araçlar ile dağıtılacak.

    Karşınızda “dünyanın ilk” otonom yol üstü teslimat robotu Tam Boyutta Gör
    Vayu One tarafındaki tek sorun ise teslimatın doğrudan kapınıza olmaması. Araç, siparişinizi binanın önüne, bazı durumlarda muhtemelen kaldırıma bırakacak ve oradan almanız gerekecek. Türkiye gibi yüksek katlı binaların olduğu şehirlerde en ideal çözüm bu olmayacaktır. Ancak banliyöler için oldukça işlevsel olabilir.

    Ek olarak kaldırımlarda ve yollarda Starship Technologies'in kendi robotu ve Nuro’nun R2 ve R3 robotları da aslında benzer şekillerde teslimat yapabiliyor. Dolayısıyla Vayu One'ın nasıl dünyanın ilk yol üzeri teslimat robotu olduğu merak konusu ancak firma bu şekilde kullanıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/vayu-unveils-vayu-one-road-delivery-robot https://www.vayurobotics.com/press-releases/vayu-robotics-debuts-the-worlds-first-on-road-delivery-robot-powered-by-ai-robotics-foundation-models
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    olfrex nedir e-sim kullanıcı yorumları sinan akçıl boyu shadow fight 3 promosyon kodu kaynak yanığına ne iyi gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9A
    Xiaomi Redmi 9A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız